曹格失控發文後首露面！才剛喊話前妻吳速玲 他親密依偎女粉肩膀
曹格相隔8個月，於22日晚重返馬來西亞雲頂世界雲星劇場舉辦「Crazy for LIVE –溫柔無限放大」馬來西亞安可場演唱會，全場完售，擠滿約5000名觀眾，座無虛席。兒子Joe全程坐在台下觀賞外，還在演唱會中途送了一束花給爸爸，十分暖心。而這場演唱會，是曹格先前在社群媒體上失控發文喊「救我」，與喊話前妻吳速玲後首度露臉，曹格在演唱會與幸運女粉絲在台上親密互動，甚至把頭靠在女粉絲的肩膀上。
記者吳雨婕/綜合報導
有別於去年11月的首場演出，此次的演唱會主要以曹格的創作歌曲為主，並再一次由全馬來西亞人制作及音樂班底精心打造。曹格以〈寂寞先生〉為演唱會掀開序幕後，緊接著帶來快歌〈3-7-20-1〉、〈荷里活〉、〈起床歌〉，迅速炒熱現場氣氛。
他也一改近期憂鬱陰霾的形象，整個人變得活潑又調皮，一時作勢要跳下舞台，一時又佯裝要把墨鏡丟下台。為了滿足粉絲朋友的心願，曹格難得帶來合唱歌曲〈梁山伯與茱麗葉〉，並邀請事先已挑好的幸運粉絲與他對唱，台上他主動與對方頭靠頭、挽手、牽手等。
曹格演唱〈海闊天空〉後，表示自己經常感謝別人，但往往卻忘記要謝謝自己，就連身邊多年不見的好朋友和好兄弟，也提醒他要多愛自己。儘管他坦言至今仍不懂得該如何愛自己，但他承諾會努力嘗試，隨後眼眶裡突然閃起了淚光，哽咽說道：「今晚好想自私一點，跟自己說要謝謝我自己，一輩子就這麼一次，可以嗎？」
他在安可環節時選唱〈Superwoman〉、〈無辜〉、世界唯一的你〉、〈Someone Like You〉和〈See You Again〉後，像是要告別過去的自己，不忘自我喊話道：「我希望每一個人都有機會感受到我現在這種感受，就是溫暖、覺得自己不是孤單的，因為有好多人在支持著，所以我要爭氣。全世界也只有唯一一個曹格，沒有人可以代替。」