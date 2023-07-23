漢光39號強化備援機制　空軍天貂計畫演練指管轉移

（中央社記者游凱翔台北23日電）國軍漢光39號實兵演習明天起一連舉行5天，知情人士今天表示，為確保指揮能量在戰爭期間遭攻擊仍不中斷，此次漢光將強化演練各軍種備援機制，空軍將啟動「天貂計畫」，驗證戰時各項備援應變作為。
國軍漢光39號實兵演習明天起至28日登場，較矚目公開科目，分別為25日在台東民用豐年機場驗證備援起降及整補作業，將有F-16V（blk20）戰機、C-130H運輸機起降；26日首度在桃園國際機場進行為期約一小時反空機降演練，屆時桃機將空域管制；27日在被稱為是戍守政經中樞「防衛鐵三角」的新北八里海灘、台北港及淡水河口，進行聯合反登陸操演。
除上述公開科目，知情人士告訴中央社記者，借鏡俄烏戰爭經驗，為確保指揮能量遭敵軍攻擊時不會中斷，漢光期間將強化演練備援機制，其中包括空戰指揮權轉移的「天貂計畫」。
所謂天貂計畫，即空軍模擬被稱為是「空軍大腦」的台北公館指揮所（蟾蜍山）遭受攻擊，無法進行任務時，相關人員移至備援指揮所持續執行任務的行動。
天貂計畫共分3套，「天貂一號」為公館指揮所（蟾蜍山）將指揮權移轉至北部某處，「天貂二號」是北部某處的指揮權移轉至東部某處，「天貂三號」為東部某處將指揮權移轉至南部某處。（編輯：林克倫）1120723