帛琉籍天使號貨櫃落海　港務公司持續打撈

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高雄港務分公司總經理王錦榮表示，該分公司持續與運輸研究所、中央氣象局隨時保持聯繫，並運用現有各項海氣象觀測儀器，掌握最新颱風進度，如發佈海上颱風警報，於海況條件允許下，仍要求海事工程廠商，在可掌控安全條件下，儘量執行打撈作業，若海象狀況已不適合作業，將請廠商撤回安全海域，俟海象穩定後，再執行打撈作業。
王錦榮說，帛琉籍天使號(Angel)貨櫃輪總噸位16145噸，船上有1349只20呎空貨櫃，但依海事工程公司回報，漂流至海面上的貨櫃共計約600只，上岸並採就近就便方式，屏東、林園及小琉球間海域之貨櫃，將就近在東港鹽埔漁港上岸，餘貨櫃將統一拖帶至港務公司調度之大型平台船，再集中上岸，截至23日上午10時，累計處理貨櫃數量共116只。
至於貨櫃漂流方向，會因每日海象情況而異動，目前多數貨櫃集中於屏東、林園、東港及小琉球之間海域，高雄港務分公司已調派動員各式工作船舶赴貨櫃漂流集中處，進行空櫃拖帶及打撈作業，以提高漂流空櫃的打撈作業能量。
今(23)日已投入各式船種計26艘，其中包含大型平台船2艘、起重船2艘及多艘拖船作業，目前港務公司仍全力調度中南部可動用資源投入處理。
帛琉籍天使號(Angel)貨櫃輪油艙之油閥已要求船員於20日棄船前先行關閉，至今尚未發現燃油外洩情事，海歷公司安排之潛水員整裝完成，於今(23)日上午7時赴現場，進行天使輪封堵油櫃通氣孔作業，但因下水後，發現海底底流強勁，暫時無法進行水下作業，潛水團隊仍在現場持續待命，並於10時再下水瞭解船舶現況，適時進行油櫃通氣孔封堵作業。
港務公司持續要求船東應積極處理後續善後相關事宜，目前已同步協請海事工程業者積極預為籌劃船體打撈浮揚作業計畫。
王錦榮指出，高雄港務分公司與交通部航港局南部航務中心已分別發布航船布告及港灣通報週知港區周邊相關業者及單位，以維護航行安全，並請過往船舶留意貨櫃漂流情況，如有發現相關礙航物，應立即通報 VTS塔台。
高雄港務分公司每日並依據海上礙航物所在區域漂流狀況，與高雄港引水人辦事處協商，適時進行港口進出港船舶管制，務求在最低影響程度原則下，船舶可安全進出港口，未來並將視礙航物漂流狀況，持續滾動調整進出港船舶管制。