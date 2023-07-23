紐西蘭液態乳後年進口零關稅　農委會推11項措施、助本土酪農迎戰

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陳吉仲表示，在每年平均進口5萬多公噸的液態乳中，美國大概佔了6成多，紐西蘭2成多，其餘是澳洲，更重要的是紐西蘭進口的液態乳有8成是奶粉及粉塊。
他說，酪農產業要永續另一最大問題在於處理畜啟牧場環保問題，國內酪農戶約在560幾戶左右，在養頭數逐年增加至12萬6千多頭，生乳量去年達到46萬公噸。若在供需平衡維持國內43萬公噸產量下，酪農戶現在最想解決就是如何讓飼養頭數可以符合規定，並能處理牛糞等問題。
面對貿易自由化及國內畜牧場如何升級等問題，並讓酪農產業永續，農委會設定國內生乳產量佔總需求量的9成為目標，提出11項措施，解決畜牧場牛糞等環保問題、和地方政府共同輔導酪農畜牧場飼養頭數符合規定並執行相關產銷調節、媒合乳廠與酪農簽訂穩定合約、鼓勵小農自創品牌、大力推廣國產鮮乳、設計明確並可區分國產及進口鮮乳標章、輔導酪農更新自動化省工設備以降低生產成本、導入冷鏈加工系統、開發多元應用乳品技術、辦理乳牛場污染防治、擴大辦理乳牛死亡保險等。
陳吉仲指出，上述所需費用會以農損基金來編列，更重要的是會啟動產官學合作平台，包括和酪農、學術界、乳廠及加工業者的溝通座談，所有因應措施執行面的設計及執行到位。
陳吉仲說，2002年加入WTO開始豬肉進口並未打倒台灣養豬產業，反而讓國產豬佔需求量的9成，且已陸續解決環保問題，這是一個因應貿易自由化成功的典範，呼籲酪農產業所有伙伴共同面對挑戰解決長久問題，讓產業永續，並強調農委會一定會與酪農朋友們站在一起，做各位最堅強的後盾。