台灣選哲之友會在高雄成立　柯文哲：政治就是做對的事情

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其中與柯文哲一樣是醫生的會長林正杰也對高雄市的未來發展提出具體而深刻的見解，強調了健康、環境、民生等議題的重要性，展現出對高雄的關愛和貢獻。
柯文哲表示，高雄市一直是台灣的工業重鎮，扮演著經濟成長的火車頭。然而，這段發展歷程也帶來了一些問題，特別是環境污染等挑戰，因此要大家共同努力，讓高雄成為一個綠意盎然、宜居有序的城市，為子孫後代留下美好的家園。
近年來，高雄正在進行著轉型，從傳統的工業城市邁向服務業和物流業的高價值產業。這個轉型讓我們看到希望，但同時也需要我們全力以赴、共同努力。台灣民眾黨的成立，正是因為人民對現有政治局勢感到厭倦，我們希望能夠建立一個團結的政府，終結黨派間的敵對，讓台灣重新成為一個和諧穩定的國家。
在政治方面，柯文哲強調政治誠信、理性務實和科學，且政治的原則非常簡單，只有首先是對的事情做、不對的不要做、認真做。民眾黨不會為了短期利益而犧牲長期利益，更不會為了少數人的利益而犧牲多數人的利益。
柯文哲強調，2024年的總統選舉將是重要的一役，需要選出一位勤政、誠實的領袖，一位真正關心台灣未來的領袖。不要再將台灣分成不同的陣營，不要製造內部仇恨。每一個在台灣生活的人，只要認同這片土地，就是台灣人，讓大家團結起來，共同為建設更美好的台灣而努力。再次感謝大家的支持，台灣民眾黨成立四年來取得了不少進展，只要大家持續堅持，一定能改變台灣的未來，讓大家攜手前進，為台灣寫下嶄新的未來家。