朱立倫喊執政大聯盟　柯文哲：藍白合不是權位分配

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對此，台灣民眾黨主席柯文哲下午在高雄受訪時回應指出，藍白合應該是價值理念的討論，不是權位的分配，且「過去到現在從沒人跟我們談過，政策、價值理念是否相合」；這點不解決，很難得到台灣人民的支持。
柯文哲說，他相信國會3黨不過半的機會很大，「還是要價值、政策、理念要相合，才有可能合作，這部分討論應再多一點」。
民眾黨立委張其祿回應中央社記者詢問時指出，關於藍白合話題，過去以來只見諸媒體報導，但實際上雙方從來沒有談過，目前也沒有機制。
張其祿說，區域立委選舉要藍白合並不容易，因為藍白在很多選區的支持者重疊，立委參選人之間競爭大，且國民黨過去幾乎沒有禮讓其他黨參選人的經驗，都是要別人配合國民黨；這不是合作，真正合作應該是國民黨在具備優勢或五五波的選區願意禮讓別人，當然國民黨很難會在優勢選區禮讓別人。
民眾黨立委賴香伶對立委選舉藍白合，也認為不太可能。她說，國民黨的立委提名策略看來是要「提好提滿」，且還有一些選區都已初選結束完成提名，但內部仍有紛擾未化解，更遑論談藍白合；民眾黨是在都會區和支持度較高的選區提名立委參選人，這也與國民黨的策略不同。
邱臣遠指出，民眾黨都是被動式的收到藍白合訊息，從一開始的藍白合到所謂郭台銘的併購說，聽起來並不是合作狀況或現象；政治還是要符合人民的期待，選民能夠接受才是最重要。
此外，柯文哲日前受訪曾表示，在藍綠各有固定基本盤下，沒辦法保證派出的立委參選人，不會影響到任何一方，但民眾黨的提名方針仍是採取精兵策略。（編輯：林克倫）1120723