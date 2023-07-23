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逾千人高雄成立選哲之友會　柯文哲：發動顏色革命

▲民眾黨總統參選人柯文哲（前左2）23日出席「高雄市台灣選哲之友會」，現場約有1500名支持者，氣氛熱絡，柯文哲喊話發動一場顏色革命，「那就是不分顏色，一同建設台灣，我還是要強調聯合政府、團結台灣。」中央社記者林巧璉攝 112年7月23日
▲民眾黨總統參選人柯文哲（前左2）23日出席「高雄市台灣選哲之友會」，現場約有1500名支持者，氣氛熱絡，柯文哲喊話發動一場顏色革命，「那就是不分顏色，一同建設台灣，我還是要強調聯合政府、團結台灣。」中央社記者林巧璉攝 112年7月23日

中央社

（中央社記者林巧璉高雄23日電）民眾黨總統參選人柯文哲今天說，自己要發動一場顏色革命，「不分顏色、一同建設台灣」，只要住在台灣、認同台灣就是台灣人，不要再用意識形態分裂台灣、製造台灣內部的仇恨。

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柯文哲出席「高雄市台灣選哲之友會」，現場湧進約1500名支持者，氣氛熱絡。柯文哲致詞說，台灣民眾黨在台灣出現就是因為人民對於兩黨（國民黨、民進黨）厭倦，「國民黨就不用再討論，民進黨跟30年前的民進黨還一樣嗎？」

柯文哲坦言，自己也曾經支持過民進黨，結果沒想到它的墮落是如此快速，讓人非常失望；自己要帶領民眾黨向前走，要建立聯合政府、團結台灣，終於藍綠的惡鬥，讓台灣可以重新成為團結和諧的台灣。

柯文哲談及，有人說2024的選舉是戰爭與和平的選擇，但他認為是不對的，「2024的選舉真正的目標是能不能建立團結、自主的台灣」，能夠讓台灣勇敢面對全世界。

柯文哲說，台灣已經經歷3次政黨輪替，「可是我們真的有過比以前更好的生活嗎？」底下齊喊，沒有。柯文哲說，這幾年看到民進黨政府的傲慢，「黨政軍退出媒體是哪個政黨的主張，結果是誰今天控制了媒體，每天用網軍、側翼帶風向。」

柯文哲也批，經濟部長不夠格，搞到經濟迷航、台灣能源政策亂七八糟；農委會主委也不夠格，「除了補貼以外，我實在想不到他有什麼樣的農業政策。」他更說，NCC主委也不夠格，顯見是政治的打手。

「很多人問我當了8年台北市長，你對政治有什麼心得？」柯文哲說，其實政治非常簡單，對的事情做、不對的事情不要做，認真做就好了。結果民進黨政府是對的事情不做、不對的事一直做，而且看起來很懶惰。

柯文哲認為，政策應該要有引導性、前瞻性，但除了大撒幣政策看不出民進黨政府有什麼政策，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間發3倍券、5倍券、普發新台幣6000元，現在則是私立大學學生每人每年補助3萬5000元，「當其他國家在疫情期間開始國家數位轉型，我們台灣有做嗎?」

柯文哲說，2014自己以不同於藍綠的白色力量興起，現在2024年自己要再發動一場顏色革命，「那就是不分顏色，一同建設台灣，我還是要強調聯合政府、團結台灣。」

柯文哲致詞後也下台和輪椅族支持者合影、致意，並一一頒發顧問和分會長授聘書，授旗給高雄市台灣選哲之友會會長林杰正。柯文哲競選總幹事黃珊珊也全程參與，致詞希望所有支持者當柯文哲的分身。（編輯：黃世雅）1120723

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