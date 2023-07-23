王少偉《不熙娣》首同框許藍方！遭小S逼問鬆口 認約會必去她家
「最美性學博士」許藍方與男星王少偉頻頻傳出緋聞，兩人多次被拍到一起約會、開車溫馨接送，卻始終沒有鬆口承認戀情，堅稱只是朋友關係。近日王少偉和許藍方首度在節目《小姐不熙娣》中同框，兩人也被主持人小S逼問感情進度，對此，王少偉苦笑透露還在熟悉許藍方的頻率，直言：「再給我一點點時間。」
記者賴禹妡/綜合報導
近日許藍方和王少偉首次在《小姐不熙娣》中同台錄影，小S開頭就問許藍方：「妳怎麼會喜歡（王少偉）這種？」王少偉當下出來解圍：「她也還沒說到喜歡。」雖然兩人正在彼此了解的階段，但王少偉忍不住笑喊：「她是對我越了解越疏遠。」
同是節目來賓的紀言愷在一旁透露，王少偉會傾聽對象說話，是非常懂女生的男人，但面對許藍方卻踢到鐵板，王少偉直言她聊天時只侷限在自己的專業，「沒辦法跟她聊說要約在什麼地方，那對她來講是外星語言」，所以都只能去許藍方家接送她，「不然她大概一輩子沒有辦法出來我的邀約」。
王少偉過去多次被媒體目擊接送許藍方，他也大方承認此事，更坦言許藍方頗難搞，現在還在了解她的頻率，「她的頻率很難對」，兩人正在互相熟悉的階段中，目前還需要一點時間。