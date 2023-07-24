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中國廣泛部署東風-17！距台最近僅400公里

▲美國智庫警告，中國人民解放軍正在台灣附近，廣泛部署東風-17中程彈道飛彈。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國智庫警告，中國人民解放軍正在台灣附近，廣泛部署東風-17中程彈道飛彈。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國「蒙特瑞密德伯里國際研究學院」（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）研究員埃弗萊斯（Decker Eveleth），本月稍早曾發布一份報告，指中國人民解放軍火箭軍正在台灣附近，廣泛部署東風-17（DF-17）中程彈道飛彈。

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火箭軍雖然在2016年才成為共軍全軍種，但在中國去年8月、今年4月的對台實彈演習和模擬攻擊，都發揮重要作用。根據《南華早報》報導，軍事分析人士聲稱，解放軍過去10年不斷擴大飛彈打擊能力，並推出了更現代化的飛彈，以便在兩岸發生戰爭時，即時打擊台灣及其盟友。

該報告主要是基於解放軍火箭軍基地的衛星圖像進行分析，得出的結論是，距離台灣較近的中國東南部省分，火箭軍正在將其短程彈道飛彈大量升級成東風-17，為能打擊1000公里以內的目標，部份距離台灣更僅約400公里；而且隨著火箭軍第61基地部署東風-17，共軍也取得打擊西太平洋外國軍事基地和艦隊的能力。

雖然外界可以透過衛星圖像，大致了解中國在飛彈方面的軍事能力，但解放軍具體將如何使用它們仍是難以捉摸。蘭德公司智庫高級國際防務研究員希思（Timothy Heath）認為，火箭軍的擴張可能會促使中國改變其核學說，即在敵方核武擊中其領土之前、不發射核武器。

▲東風26型彈道飛彈。（圖／中國國防部）
▲東風-26彈道飛彈。（圖／中國國防部）
除了東風-17，報告指出，中國也正在大量製造東風-26中程彈道飛彈，因為美國許多系統都不在東風-17的射程範圍內，無法到達關島和其他美國主要海軍部隊，因此射程至少達3000公里的東風-26就有其重要性。

埃弗萊斯警告，東風-26已部署在安徽、新疆等地的7個火箭軍旅，遼寧的火箭軍第8旅也在建造東風-26相關設施。東風-26麻煩的點在於，它作為內陸系統很難被瞄準，還位於核資產附近，傳統或核彈頭皆可配備，因此美國嘗試壓制東風26的舉動，恐怕也將伴隨著擊中核設施的風險。

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