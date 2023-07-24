中國廣泛部署東風-17！距台最近僅400公里

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該報告主要是基於解放軍火箭軍基地的衛星圖像進行分析，得出的結論是，距離台灣較近的中國東南部省分，火箭軍正在將其短程彈道飛彈大量升級成東風-17，為能打擊1000公里以內的目標，部份距離台灣更僅約400公里；而且隨著火箭軍第61基地部署東風-17，共軍也取得打擊西太平洋外國軍事基地和艦隊的能力。
雖然外界可以透過衛星圖像，大致了解中國在飛彈方面的軍事能力，但解放軍具體將如何使用它們仍是難以捉摸。蘭德公司智庫高級國際防務研究員希思（Timothy Heath）認為，火箭軍的擴張可能會促使中國改變其核學說，即在敵方核武擊中其領土之前、不發射核武器。
除了東風-17，報告指出，中國也正在大量製造東風-26中程彈道飛彈，因為美國許多系統都不在東風-17的射程範圍內，無法到達關島和其他美國主要海軍部隊，因此射程至少達3000公里的東風-26就有其重要性。
埃弗萊斯警告，東風-26已部署在安徽、新疆等地的7個火箭軍旅，遼寧的火箭軍第8旅也在建造東風-26相關設施。東風-26麻煩的點在於，它作為內陸系統很難被瞄準，還位於核資產附近，傳統或核彈頭皆可配備，因此美國嘗試壓制東風26的舉動，恐怕也將伴隨著擊中核設施的風險。