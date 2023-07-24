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教學童過馬路「鞠躬道謝」惹議　青民協：點頭或揮手致意即可

▲台東縣信義國小教師帶領學生過馬路，在路口向左右停等的車輛敬禮惹議。（圖／教育部提供）
▲台東縣信義國小教師帶領學生過馬路，在路口向左右停等的車輛敬禮惹議。（圖／教育部提供）

記者李琦瑋／台北報導

教育部將「安全教育」納入部定及校訂課程，補助全國約40所國中小，擔任「安全教育重點學校」。台東縣信義國小位在省道台11線旁，校園周邊交通量大、車速快，校方日前宣導放學舉手過馬路，向駕駛揮手示意，也向停等的駕駛「鞠躬敬禮」。此舉引發議論，百萬網紅Cheap發文酸「是看到皇帝嗎？」台灣青年民主協會認為，教導學生對停讓的駕駛點頭或揮手致意即可。

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台東縣長饒慶鈴日前在臉書分享學童過馬路「鞠躬道謝」新聞，並說「台東信義國小有創意，行車行人互相禮讓，交通安全一起來！」但該教學方式卻引發爭議，網友湧入貼文留言「駕駛停讓是法令規定，為什麼要教育學童向他們鞠躬？」「謝謝叔叔阿姨今天不撞之恩嗎？」也有人質疑，照片中明顯有車輛違停和違法堆放物品，縣府難道沒看到嗎？

台灣交通安全協會以信義國小校門口的交通規劃分析，「在有行穿線的狀況下穿越，行人有通行的優先權。行人有通行優先權，行人無需估算穿越通行的時間，是駕駛要注意行人穿越的時間點」，並提到「在這樣的場合穿越，駕駛停讓行人是義務，行人可以揮手致意，但沒有義務，也沒有必要要卑躬屈膝的對車輛鞠躬。」

長期推廣交通安全的網紅Cheap也批評，「是看到皇帝嗎？」在封建時代，皇帝被視為天命，老百姓必須以跪拜的方式，表達對皇帝的尊崇和敬畏，「今天什麼時代了還在跟汽車鞠躬」，在人本交通的理念中，道路設計和政策制定，應以最弱勢的道路使用者，也就是行人為中心，結果台東人還在跟汽車鞠躬，真的很可悲。

Cheap指出，「行人必須跟比他更大、速度更快，會造成行人傷害的車輛表示感謝，無形中將行人置於次等地位，最重要的，停讓是法律規定、是義務，不是你品德好，所以你會禮讓」，並喊話「請不要宣導跟駕駛鞠躬」，說明「當車輛停讓行人變成一種值得讚揚的行為，而不是基本的法律責任時，可能會淡化駕駛人遵守規則的認知。」

事情引發爭論後，信義國小校長廖允伶說，會有這樣的教育方式，是「受日本學童的禮貌運動影響，學校也開始推動，後來學生自發性產生『路隊長』，過馬路後有人帶頭喊『立正、敬禮、謝謝』。」

台灣青年民主協會認為，品格教育是正向的，教導學生從小知道「感恩」絕對是重要的。然而，在「安全教育」中的交通教育，往往因為學生最容易當行人的角色，因此著重在行人的自保，卻忽略了「行人的權利」與「駕駛的義務」；可以教導學生對停讓的駕駛點頭或揮手致意，但「鞠躬」的行為通常用於下對上的權力關係，不適合用於馬路上行人與駕駛之間。

交通部後續強調「車輛停讓」是義務，期待教育部也能將這樣的觀念落實在交通安全教育中，也讓學生未來駕駛車輛時，應該清楚瞭解「停讓」行人是義務不是美德。

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