NBA／Jordan出售黃蜂案正式通過 不當老闆仍是「影武者」操盤球
NBA傳奇球星Michael Jordan自今年6月16日同意出售自家球隊夏洛特以來，今(24日)據外國記者Adrian Wojnarowski報導，NBA理事會已正式批准Michael Jordan出售黃蜂隊的這筆交易。
實習記者練宗翰/綜合報導
Michael Jordan於2010以2.75億美元(約台幣86億)收購夏洛特山貓(夏洛特黃蜂前身)，不過經營球隊的13年間，球隊的成績始終慘淡，僅3次打進季後賽且都未能闖過首輪。最終Michael Jordan決定於今年6月16日以30億美元(約台幣973億)出售黃蜂隊的股份，結束自己老闆的生涯。
不過Michael Jordan在過去一個月間依然繼續掌控黃蜂隊在選秀以及自由球員市場上的業務，包括在選秀第一輪第二順位選中Brandon Miller這項大操作。而根據Adrian Wojnarowski報導，NBA理事會今天已經正式批准Michael Jordan出售黃蜂隊給Rick Schnall與Gabe Plotkin所領導集團的這筆交易，意味著喬丹將正式結束自己13年的老闆生涯。
Adrian Wojnarowski還表示，Michael Jordan保留了黃蜂隊少數的股份以維持球隊的存在。