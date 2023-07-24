施振榮看企業價值除市值外　隱性價值更重要

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對此，施振榮除了再次表達對於陳俊聖與宏碁經營團隊的肯定之外，也特別點出，媒體只計算期間宏碁巿值的成長，其實還「少算」了2016年至2023年八年期間所配發的8.53元現金股利，股息總計260.6億元。
施振榮表示，大家常在新聞報導中看到一家企業的巿值多少，這往往只是看到有形、直接、現在的顯性價值，其實更應該長期去看企業所創造無形、間接、未來的隱性價值，在關心企業為股東創造多少價值之餘，也要關心企業是否與所有的利益相關者，包括員工、往來供應商、社會等等利益相對平衡。
施振榮2004年底從宏碁退休，退休後交棒給專業經理人，一直到2010年宏碁經營都還相當平順。直到後來遇到PC巿場不再成長的挑戰，在原本的經營模式不得要領下，施振榮在2013年底回到宏碁啟動第三次再造，短暫回鍋兼任董事長及執行長，並於2013年底找到陳俊聖跳火坑，2014年1月1日上任帶領宏碁團隊重新出發。
施振榮說，陳俊聖擔任執行長後，展開大刀濶斧的改革，沒有利潤的訂單就不做，雖然公司營收因此大幅下滑，但卻開始可以獲利。在過去八年，初期用公積分紅，慢慢累積盈餘，逐漸轉為盈餘分紅。
他並指出，陳俊聖這些年為股東所創造的價值，除了宏碁巿值的成長外，還要加上每年的現金股利，以及更多看不到的隱性價值，要算長期六面向（直接與間接、有形與無形、現在與未來）的總帳。身為王道領導人，面對未來的種種挑戰，就要用不同的策略來創造價值。
身為大股東及董事的施振榮，也很高興宏碁在陳俊聖帶領下，經營團隊及同仁都士氣高昂，小金虎（安碁資訊、智聯服務、展碁國際、宏碁資訊等）也有很好的表現，大家希望無窮、也有成就感。他也期許宏碁未來在陳俊聖引領下，Acer將以從PC 電腦品牌轉型至生活風格的優質品牌為願景，在PC本業持續優化，並進入新事業領域，繼續創造品牌的新價值。
此外，對於媒體上經常報導的富豪排行榜，施振榮也點出其中的盲點，他說，在計算富豪的身價時，往往都只看到其資產，卻沒有計算負債。他特別提醒，長期投資不能用借款來投資，有些人會用股票質押借款來投資，從資產面來看是虛胖的。當年在亞洲金融危機時，很多東南亞及韓國公司出事，台灣的公司沒出什麼問題，但一些過度質押股票的大股東就因此出事。