杜蘇芮颱風來勢洶洶！「囤糧三寶」買氣先衝2成 網購增設專區
杜蘇芮颱風昨（23）日晚間8點增強為「中度颱風」，中央氣象局預計，明（25）日早上發布陸上警報。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，杜蘇芮颱風路徑略往南調整，侵襲台灣機率高達100%。民眾為了防颱也提早準備，網購業者PChome 24h購物觀察兩天前開始就出現備貨潮，泡麵、罐頭及礦泉水的買氣成長近2成，同時立即在平台上設「颱風快報」專區方便民眾快速準備。Momo購物網、蝦皮以及兩大外送平台目前也都積極備戰中。
記者周淑萍/綜合報導
今年第5號颱風杜蘇芮的海上颱風警報發布在即 ，台灣自2019年後已經近4年沒有颱風登陸，PChome 24h購物回顧過往颱風季節發現，颱風鄰近台灣就會帶動站上泡麵、罐頭、礦泉水出現熱賣潮，堪稱颱風囤糧必備三寶，若颱風等級達停班停課的標準，泡麵、礦泉水的業績可望較平日成長近5成，颱風鄰近台灣卻未達停班停課標準時，則可望帶動業績較平日成長3成。
觀察7月21日至7月23日的狀況，PChome 24h購物指出，目前已經出現備貨潮，罐頭、泡麵及礦泉水的買氣周成長近2成，預計今明兩天消費者會持續採購颱風所需物資，反映民眾提前防颱備戰的心理，並已預先設立「颱風快報」專區提供緊急避難包、居家防護設備、食品用水、電競遊戲、居家修繕及居家清潔等用品。熱賣的囤糧商品有包含來一客杯麵鮮蝦魚板風味麵、泰山淨之水6300ml以及國民罐頭愛之味鮪魚片。