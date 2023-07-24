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PLG／暖心！夢想家宣布與忻沃克續約　十字韌帶撕裂仍獲加薪

▲夢想家前鋒沃克(左)揮別傷痛，重返球場。（圖／資料照）
▲夢想家前鋒沃克(左)揮別傷痛，重返球場。（圖／資料照）

記者廖聿偉/綜合報導

PLG職籃聯盟夢想家今（24日）宣布，已與球員忻沃克（Randall Walko）再簽下兩年延長合約，沃克也已於日前返台，全力備戰新賽季，他也希望擺脫十字韌帶撕裂傷的陰霾，再攀生涯巔峰。

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台美混血戰將沃克自紐澤西學院（The College of New Jersey）畢業，在夢想家球團的努力下，即回到媽媽的故鄉台灣追尋籃球夢。2020 - 21 賽季新人年，沃克自替補出發即展現驚人的天份與得分能力，優異的表現有目共睹，奪得當年聯盟「年度最佳第六人」的獎項，並獲球團續約肯定。

2021 - 22 賽季，沃克持續升級表現，更在 2022 年 4 月對決桃園璞園領航猿賽事中，轟下全場最高的 35 分，其中包含 8 記三分球，不僅刷新生涯得分新高紀錄，也帶領球隊拿下勝利。然而 5 月對決鋼鐵人賽事中，他在與對手球員爭球時發生碰撞造成右膝前十字韌帶中度撕裂傷，也致使其缺席剩餘賽事及 2022 - 23 球季。

夢想家球團自沃克受傷後，即與他討論最專業且適合的療程，並與他保持密切聯繫，積極關心其身體狀況。夢想家總經理韓駿鎧表示，非常興奮迎接沃克的歸隊，也很開心看到他能夠以積極的態度面對這段辛苦的復健過程，「沃克攻防兩端的全能表現不僅提升我們整體侵略性，也總是以滿滿的拚勁為球隊注入能量，我們都相信他能夠從傷病中滿血歸來，所以決定除了延長合作時間之外，也提高待遇給予實質的肯定，期待看到他的突破與成長。」

談到睽違許久即將再度回到賽場上，沃克表示非常興奮且期待，「這段時間我非常懷念在台灣打球的日子，因為前幾個賽季在這裡獲得很多難能可貴的經歷，不僅是球場上吸取的經驗，我也很想念這裡(夢想家)的溫暖。」

沃克也特別提到，很感謝球團的信任以及在治療、復健的期間中的關心與鼓勵，自己也會加倍努力鍛鍊，依循教練的任務，與隊友一同朝目標邁進！。

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