王少偉投資副業失敗「慘賠8位數」！痛失千萬原因曝：和股東有關
節目《小明星大跟班》明（25）日將播出「開什麼就倒什麼！難道我沒有當老闆的命」，藝人王少偉透露投資麵包店失敗、慘賠千萬的原因和股東有關，「一開始還蠻成功的，想說趁規模還不大的時候，先把Know-How學起來再開放加盟，可是有個股東野心比較大，他趁我拍戲的期間，把我的品牌加入了加盟展」。
記者郭佩蓉/綜合報導
王少偉覺得品牌還沒穩定成熟，冒然開放加盟太冒險，「我知道後就斷尾求生，整個品牌戛然而止，會計師結算下來，我個人就賠了8位數」。主持人Sandy則好奇他是否曾後悔那時做的決定？王少偉態度倒很堅決：「沒有，開放加盟我可能會賠更多，因為你只是收人家的加盟金，但不知道怎麼幫人開店。」
曾是「火鍋女王」的甄莉最後各分店也面臨收攤：「我們最多開到5間分店，其實第一年我們都回本了，可是後面一堆吃到飽的店都出來了，你就變成只能賺服務費。」而她也坦言自從火鍋店經營失敗後就很抗拒再開店當老闆：「老闆真的很難當，我寧願當員工，員工賺的比老闆多，老闆該有的保險沒保到就慘了，勞退也是賠死。」
這點讓吳宗憲有同感：「員工賺的是穩定，但老闆卻要承擔巨大風險。」甄莉還補充：「像我們做了大概10年收攤，有員工因為剩的第5家分店沒聘他，他就去告我要賠他10年的薪水，大概2百多萬。」錦雯也碰過一樣的狀況：「這種員工拿到錢之後，他會說他回來做，你也要用他，所以現在當老闆真的好可憐、好辛苦。」