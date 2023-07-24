企業家鍾文智慨捐300萬 為「伯立歐家園」興建添助力

我是廣告 請繼續往下閱讀
這項籌建伯立歐家園計畫，為籌措經費歷經12年之久，去年終於進行第一期動土工程。陳忠盛表示，為了籌措興建經費，協會每年11月在彰化二林舉辦「伯立歐馬拉松活動」，多年來，熱心公益的藝人梁佑南已成代言人，積極促成企業捐款，企業家鍾文智即是在梁佑南邀請下，二話不說出錢出力響應。
出身屏東客家子弟的鍾文智，年輕時隻身到台北打拼，深感自己在競爭激烈的社會，已是謀生不易，何況是身障者，一定更為艱難 。因此，獲悉彰化伯立歐家園打造計畫，立即豪氣捐贈300萬，希望助「伯立歐家園」早日興建完工，提供身障者一個安穩家園。
為了宣傳11月登場的「伯立歐公益馬拉松路跑」活動，身障健力選手鄧和成，公益代言人梁佑南、方琦母女檔，藝人馬國畢等人皆出席記者會，呼籲全民相揪參加，一起做公益、跑出健康。其中，鄧和成因幼時高燒罹患小兒麻痹，有記憶以來就是穿支架走路，但不影響他對運動的熱愛，這次也將參加伯立歐公益馬拉松路跑。
鍾文智看到健力選手，同時也是輪椅籃球國家隊的鄧和成，感觸良多，表示「自己在事業上也曾經跌跤，然而看到身障運動員的毅力與堅持，對於人生遇到的挫折，相信只要憑藉著信念，一定能度過難關」。另多次促成企業捐款的藝人梁佑南，除了自己是捐款人之外，也讓女兒跟著做公益，女兒方琦也在伯立歐家園學習照顧身障者，兩人一起擔任公益代言人，熱心讓人欽佩。
梁佑南每年參加伯立歐路跑活動，往年都參加7公里組，今年在馬國畢激勵下，母女倆決定大升級，挑戰21公里組。至於馬國畢則以多年參加伯立歐路跑經驗，說明伯立歐路跑活動是「最美味的」，主因沿途美食完全免費，包含牛排、龍蝦等等，讓第一次參加此活動的藝人洪毛，打定主意衝著美食要跑完全程。