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2024總統大選三腳督！最新民調曝：「郭柯配」支持度緊咬賴清德

▲2024總統大選三角督，郭台銘是否和柯文哲合作為外界關注焦點。（圖／NOWnews製圖）
▲2024總統大選三角督，郭台銘是否和柯文哲合作為外界關注焦點。（圖／NOWnews製圖）

記者林莞茜／綜合報導

國民黨23日舉行全國黨代表大會，會中正式提名侯友宜為2024總統大選參選人，破除「換侯」傳言，不少挺郭派人馬仍寄厚望在和民眾黨參選人柯文哲合作上，而根據最新民調，在三腳督情況下，若「郭柯配」，支持度分別為賴清德32.3%、郭柯配29.1%、侯友宜15.1%；「柯郭配」則是賴清德30.5%、柯郭配29.8%、侯友宜14.5%。

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風傳媒委託台灣指標民調公司，在7月19日至20日，分別針對郭柯配（郭正／柯副）及柯郭配（柯正／郭副），並和國民黨侯友宜、民進黨賴清德三方進行2024總統選舉支持度調查。

民調結果顯示，若是「柯郭配」與民進黨賴清德、國民黨侯友宜三方參選，支持度分別為賴清德30.5%、柯郭配29.8%、侯友宜14.5%，6.6%不投票／投廢票，18.7%未明確回答；若是「郭柯配」，支持度則為賴清德32.3%、郭柯配29.1%、侯友宜15.1%，6.9%不投票／投廢票，16.7%未明確回答。

▲2024大選柯郭配的情況下，三方支持度。（圖／台灣指標民調）
▲2024大選柯郭配的情況下，三方支持度。（圖／台灣指標民調）
▲2024大選郭柯配的情況下，三方支持度。（圖／台灣指標民調）
▲2024大選郭柯配的情況下，三方支持度。（圖／台灣指標民調）
此份民調調查區間，為國民黨全代會前夕，意即若是3方競選，賴清德的支持率均居冠，且都超過三成，而郭柯配及柯郭配支持率，都將近三成，和賴清德不相上下，侯友宜則都落在1成5左右。

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