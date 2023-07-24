暑期育兒壓力大、平均多花近2萬元　專家籲打造友善育兒職場

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為了讓孩子度過充實假期，7成5的家長會額外為子女安排活動，最常規劃的活動包括國內旅遊41.2%、體育活動24.7%、學科補習21.6%、暑期夏令營20.6%以及才藝班19.1%。平均來看，在暑假期間為了規劃這些課外的活動，要多花1萬9,890元，以調查中的家庭收入來計算，佔比為22%，等於要多準備5分之1的家庭收入，才能打平原本的家庭開支。
至於少了學校管束，家長最擔心哪些狀況？調查發現網路成癮48.4%、熬夜作息大亂45.3%、沒人可以接送44.3%、補習費用太高36.0%、暑期花費太高33.9%以及近視度數加深30.9%，都是家長最擔心的問題。
進一步分析不同年齡層的問題，針對學齡前兒童，上班族家長最怕沒人接送，或是找不到短期幼托，等子女中小學之後，網路成癮、熬夜作息大亂，成為家長最擔心的狀況。
而目前非營利及準公共幼兒園的課後、暑期延長照顧，都是採定額收費，公幼則因參加人數影響收費高低，教育部日前宣布，自明年起予以補助，支持公立學校附設幼兒園推動延長照顧服務及採定額收費。
黃楷元說，現行公幼多是下午4點點放學、亦放寒暑假，和雙薪家庭的工作時間不相容，上班族得找其他照顧方式，該政策確實能減輕公幼家長負擔，但須考量是否對其他族群不公平，如請假、辭職在家照顧小孩的族群可能沒被嘉惠到。他認為，最主要還是工時結構要改善，否則幼托政策制度只是迎合這些壓榨家長的雇主，建議產業結構、勞工政策要調整，減少不必要的加班，給予家長更彈性的工時，兼顧育兒及工作。
另外，調查顯示，近半的企業有優於勞基法的育兒福利，提供員工包括彈性工時19.6%、帶小孩上班18.7%、育兒津貼16.0%、居家工作14.5%及學費補助9.8%等福利，但上班族認為敢生的條件首先要提高薪資水準50%、解決房價太高的問題33.0%、再來才是鼓勵實施彈性工時32.1%、解決孩子接送加碼26.1%、育兒津貼24.14%等政策。
黃楷元說，從企業的角度出發，打造友善的育兒職場，開放彈性工時、居家工作等多元的工作形式是未來趨勢，讓員工在育兒與工作之間獲得平衡，但並非所有工作都適合「帶小孩上班」，或有專屬設施，鼓勵企業這樣做、讓孩子暑假有地方可以去，但也要衡量狀況與配套。