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台中加盟展成果豐碩 中台灣預計展店820家掀創業潮

▲智能販售飲料產業代表品牌「一青檸」，展盟展首日，即由日本連鎖餐廳「Steno株式會社」簽下海外代理權。（圖／加盟協會提供）
▲智能販售飲料產業代表品牌「一青檸」，展盟展首日，即由日本連鎖餐廳「Steno株式會社」簽下海外代理權。（圖／加盟協會提供）

記者金武鳯/台中報導

由台灣連鎖加盟促進協會舉辦的「2023台中創業加盟展」，今（24日）圓滿落幕。由於疫後景氣復甦，本次展覽規模史上最大，有近300個連鎖加盟攤位參展，較過去成長近3倍。不僅如此，4天展期成果豐碩，中台灣預計將增加820家加盟店舖，涵蓋了餐飲、服務業以及零售業，加盟總部經營型態也更加多元，凸顯疫後蓬勃的創業發展潛力。

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主辦單位表示，本次加盟展中，不乏引人矚目的成功案例，如智能販售飲料產業的代表品牌「一青檸」，利用專利技術，販售整顆檸檬打成的原汁，並選擇台灣小農產品，堅持無毒無農藥，成功獲得國際市場青睞，在台中加盟展第一天，便由日本連鎖餐廳「Steno株式會社」簽下海外代理權，一次引進100台機器，獲得空前成功。

至於經營趨勢方面，有鑑於缺工問題嚴重，數位轉型、智能無人系統已成為現代商業顯學，本次參展的「電小二智慧點餐系統」，主打自助點餐結帳，顧客能使用現金、信用卡、電子支付等功能付款，商家則可以減少櫃檯外場服務人員需求，展場機台買斷最低只要13萬8千元，吸引不少小資創業的個體戶店家詢問採購。

▲台中加盟展今日圓滿落幕，成果豐碩， 中台灣預計展店820家，疫後掀起創業潮。（圖／加盟協會提供）
▲台中加盟展今日圓滿落幕，成果豐碩， 中台灣預計展店820家，疫後掀起創業潮。（圖／加盟協會提供）
發跡於台中的手搖飲品牌Bubble Z董事長吳志偉表示，本次加盟展人潮的確較往年顯著增加，顯示民眾創業意願大幅提高。而創業資金與年齡曾則呈現兩極化發展，分別是中年轉業或大學生創業、高資本族群與小資族創業，逐漸往天秤的兩端發展。吳志偉建議，政府給予青創貸款的補助，應該再多提高一些，縮短創業資金上的差距，幫助更多有志創業民眾圓夢。

台中市政府則透過行動表達支持，台中市經發局直接在展場設立了台中市青創夢想家攤位，提供創業諮詢與青創貸款，顯示商業服務業在經濟發展扮演的角色地位，逐漸受到政府的重視。

台中市議員羅廷瑋和張家銨也親自到場力挺加盟展，並表示將連鎖加盟產業發展放進下一會期的討論議案之中。羅廷瑋認為，台中市政府將十大伴手禮徵選辦在勤美誠品綠園道，獲得空前成功，為什麼不能把加盟產業聚落辦到滿滿人潮、甚至是年輕人聚集的年度盛會呢？他承諾會努力作為協會的後盾，與協會的夥伴長期共同努力。

連鎖加盟產業已成為不分朝野、跨黨派重視的重要產業，在未來繼續獲得重點栽培與支持指日可待，甚至走出國際、讓世界看見台灣，證明台灣的產業實力不只有台積電，餐飲服務以及連鎖加盟品牌，也可以成為下一座護國神山

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