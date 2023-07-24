區公所鷹架大規模坍塌！市府稱「工人自行拆除」 議員：完全不像
今（24）日下午1起許，台北市信義區公所舊址進行拆除工程時，鷹架突然大面積倒塌，造成現場鐵架四散，所幸未有人員因此受傷，由於倒塌鷹架範圍未超越圍籬，也未影響交通，後續狀況由廠商自行處理。民眾黨議員張志豪對此表示，從畫面上看起來完全不像是預防性拆除，他認為官方說法需要做進一步檢討。
記者邱新博／台北報導
信義區長陳冠伶在事件發生之初表示，初步了解是因為早上施工人員發現鷹架有些即石塊掉落，怕影響公共安全，所以才預防性拆除，也有回報建管處，照片中看到景象是施工單位人工拆除，並不是自己倒塌，施工單位也說會在颱風來臨前清理完成。
而有多年擔任義消經驗、民眾黨議員張志豪表示，根據多年的救災經驗看起來，完全不像是自行預防性拆除，看到鷹架都已經堆疊成那個樣子，基本上就已經報廢了；如果只是預防性拆除的話，不可能讓鷹架受到這樣的損傷，官方的說法需要做進一步的檢討跟查證。
北市府4時許發布聲明指出，經查後，是廠商原本即在進行鷹架拆除作業，但因發現鷹架有傾斜情形，加上颱風將屆，為確保安全，因此在可控範圍內，以機具方式雙邊拉固，將整面施工架於工地內進行拆除作業，目前已完成拆除作業，因此並非坍塌，也非工安意外。