中秋月餅戰開打 中市星級飯店月餅禮盒早鳥優惠搶市

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「月鄉」禮盒內有東方月餅、西式點心及精品手採茶、濾掛咖啡，還有由兆兆茶苑及coffee stopover合作開發的茶咖啡，入口細滑的咖啡香，縈繞若有似無的多汁果香，交織出全新風味體驗。7月底前預購可享早鳥優惠。
台中福華飯店今年推出的「好．HOWARD」中秋禮盒，外觀選用時尚亮麗橙橘色，搭配代表福華「HOWARD」字首H金屬扣，乍看有如高檔包包，跳脫傳統月餅禮盒包裝，貴氣又吸睛。禮盒內有四款廣式月餅，包括內餡有干貝醬及鮮蝦仁的「極品 XO月餅」、傳統古早味的「香菇魯肉月餅」、精選西芝麻混和白豆沙的「御膳麻香月餅」，以及甜而不膩的「棗泥桂圓月餅」。
此外，禮盒中另有3入雪蛤燕窩飲，被譽為養顏美容聖品的雪蛤燕窩飲，口感溫潤，能美容兼具滋潤喉嚨，是健康保健禮品的不二選擇。即日起至9月29日開放預購，8月28日起即可提貨。9月8 日前訂購可享早鳥價優惠。
長榮桂冠酒店今年適逢30週年慶，特別打造象徵榮耀尊榮的金色紀念款禮盒─鎏金歲月系列，以流金星空概念為發想，呈現華麗優雅高貴質感。鎏金歲月系列以雙層禮盒呈現，分別為「金采雙層禮盒」及「臻藏雙層禮盒」。「金采雙層禮盒」內有屢獲媒體評選冠軍、並銷售逾百萬顆的蛋黃酥及綠豆凸。「臻藏禮盒」則是松露綠豆凸及烏魚子綠豆凸組成，分別選用帶有馥郁香氣的義大利松露醬，以及台灣頂級烏魚子融入內餡，再以金箔點綴雪白酥皮，高檔組合廣受饕客青睞。
長榮桂冠酒店自推出中秋禮盒預購，由蛋黃酥與綠豆凸組成的「金采雙層禮盒」人氣超旺，因為嚴選宜蘭三星黃金鴨蛋黃製做的蛋黃酥，鹹香綿密，搭配清甜的紅豆沙餡，再添加白蘭地酒提味，甜鹹適中，外酥內綿，是經典不敗款，年年吸引回頭搶購。此外還有歷年熱銷款的「9入蛋黃酥禮盒」、「廣式典藏禮盒」及「迷金流星禮盒」共有五款禮盒，8月20日前預訂享早鳥9折優惠。
台中裕元花園酒店月餅禮盒，以精品與環保公益為主軸，有「裕茗佳月」和「毓見月光」兩款，呈現出精緻及環保愛地球的獨特品味。今年兩款禮盒包裝皆嚴選環保材質，使用全蔬菜油油墨 (MOF, Mineral oil free)印刷並符合FSC™ 森林驗證。其中，「毓見月光」禮盒更攜手偕同弘毓社會福利基金會，每販售一盒「毓見月光」禮盒，裕元花園酒店將捐贈30元幫助偏鄉早療兒童。 即日起至9月25日前預購，享早鳥優惠88折起。