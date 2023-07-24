中颱杜蘇芮今晚發海警！漁業署籲5防汛措施　當心天使輪貨櫃

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漁業署提醒，海上航行、作業漁船嚴加戒備，收聽颱風動向廣播，儘速進港避風或駛離颱風路徑。有關帛琉籍天使輪貨櫃漂流，漁業署自21日起，即依航港局航船佈告及高雄港務分公司訊息，透過漁業通訊電臺及漁業廣播電臺廣播，請漁船加強瞭望，避開漂流貨櫃，並請漁船倘發現漂流貨櫃即時通報漁業通訊電台轉知高雄港務公司。
漁業署呼籲，箱網及淺海牡蠣養殖業者，加強固定海上網具及纜繩等設施；定置網業者，請檢視框架、浮球、網片等設施並固定纜繩。另養殖業者應確實鞏固魚塭岸壁與疏通排水設施，並加強巡視水閘門、養殖備用水源，及檢修備用發電機正常運作並添足用油；必要時於塭堤加設防護網，及作好短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化影響養殖物的因應措施。
漁業署表示，已請各漁港管理機關加強漁港區域內公共設施防護、疏通水溝等防颱整備作業，對進港避風漁船完成停泊安排，通知船主加強港區漁船纜繩固定，同時要求各區漁會對魚貨直銷中心、漁會辦公處所等一般設施及消費地魚市場，也作好防颱措施。
漁業署提到，為防止漁港因浮木、布袋蓮或其他漂流物阻塞航道，請相關漁港管理機關準備攔阻設施適時佈設，並備妥相關搶通(修)設備機具，以備儘速搶通。
漁業署說明，，請漁民朋友隨時密切關注中央氣象局所發布的天氣資訊，作好防颱整備，並注意自身安全，將危險與災害降至最低。如有災害損失，請依天然災害緊急通報作業規定通報所在地公所，並隨時與漁業署及各直轄市、縣市政府保持聯繫。
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