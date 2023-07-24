全國賽暨國手選拔賽配管技術傳承 接合兩世代榮耀

第53屆全國賽暨第47屆國手選拔賽已圓滿結束，勞動部高屏澎東分署培訓的「配管與暖氣」職類選手林鈺棠及呂臣勳在此次競賽中脫穎而出，並取得爭奪國手的門票，返回高雄後立即進入備戰狀態，為了能在第二階段國手選拔賽再下一城。
記者張振興/綜合報導
林鈺棠為第50屆全國技能競賽配管與暖氣職類金牌選手，他表示自己可以在高職畢業後順利考取台北科大，都要感謝父親及老師們的指導，而在高屏澎東分署訓練師黃仲興及黃柏頴的用心指導下，學習配管技能也順利考取相關證照，對自己未來升學或就業都是一大助力，自己曾經思考過，不斷的重覆練習及學習更新的技術就是專業，選手跟一般的同學不一樣，比別人多一份辛苦多一份意志力，未來一樣會不同，期許自己能創造不同的人生。
而呂臣勳是第51屆全國技能競賽配管與暖氣職類金牌選手，與林鈺棠同為台北科大學生，呂臣勳表示，爸爸是我的啟蒙老師，教導我許多職業技能和經驗，他的鼓勵和支持讓自己有信心參加這次競賽且順利入圍第二階段的選拔賽，呂臣勳也曾在訓練期間遇到困惑，但經由高屏澎東分署老師們對選手們細心教導、強化選手的心裡素質及技術層面的不斷精進，讓自己更有信心的面對未來的挑戰。
這次國手選拔賽第一階段圓滿結束，高屏澎東分署的參賽選手林鈺棠和呂臣勳，憑藉扎實的技藝和家族傳承的力量，將為這一職類的發展和傳承做出更多的貢獻。