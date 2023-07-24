提升高雄水產曝光度！高雄海洋局辦水產品清真認證成果

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高雄市政府海洋局副局長黃登福表示，全球穆斯林人口已超過18億人，預估到2060年，人口數將占全球人口的三分之一，所衍生的人口紅利將是個龐大的藍海商機，讓清真市場備受國際重視，該局自107年開始輔導高雄市優質水產品進行清真認證計畫，迄今已有超過12家廠商115項產品取得清真認證，今(112)年度再新增20項水產品取得清真認證。
黃登福說，此次所輔導梓官區漁會、永安區漁會、天時福、鮪軒等4家在地廠商共取得20項認證品項，品項相當多元豐富，包含龍虎斑、龍膽石斑、金目鱸、午仔魚，以及鮪魚生魚片等生鮮產品，還有烏魚鬆、鱸魚淬、泰式檸檬鱸魚排、藥膳鱸魚湯、黃金鯧米粉等水產加工品，均為國內外大眾喜愛品項。
此次認證的20個產品，更上架至馬來西亞清真整合平台(Halal Integrated Platform,HIP)，該平台由馬來西亞清真產業發展機構(HDC)建置，為馬國線上具有規模的商貿平台，可讓我國清真企業透過平台，更瞭解馬國市場，也能將高雄具競爭力水產品，推廣到穆斯林市場，帶動高雄市優質水產品商機，向外開拓全球商業市場。
參與清真認證輔導業者天時福水產食品公司表示，取得清真認證過程較為嚴謹，有關人員需獲得學習時數，以及清真認證單位至加工廠實地訪廠，雖然程序較為繁瑣，但海洋局悉心協助輔導國內業者，降低進入清真市場的障礙，爭取穆斯林市場商機非常認同。
永安區漁會總幹事李秋錦也感謝海洋局在清真推廣上的努力，期許未來能持續規劃多樣化的推廣活動，幫助高雄在地漁民走出不同以往的道路。
黃登福指出，海洋局此次與馬來西亞清真產業發展機構(HDC)合作，希望能攜手將高雄優質水產品推向海外，讓全球穆斯林都可品嚐到高雄在地海味，未來將持續規劃多樣化的推廣活動與海外參展，能提升高雄在地優質水產品曝光度，擴大穆斯林國際市場。