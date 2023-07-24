保護養殖抽水管線！高雄市海洋局協助移除天使輪貨櫃

高雄市政府海洋局局長張漢雄於今(24)日，到林園區港埔沙灘關心帛琉籍天使號貨櫃輪漂到港埔沙灘貨櫃移除進度，並協助將貨櫃移除，以保護養殖抽水管線。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府海洋局局長張漢雄表示，帛琉籍天使號貨櫃輪於7月21日因船身進水沉沒高雄港外海，所搭載貨櫃數量約600只掉落漂流於海上，被海水潮流一路往南帶，多數集中漂流至林園及東港附近海域，該局為避免影響漁業及養殖產業，即成立緊急應變中心，並通知高雄區漁會漁業通訊電台、各區漁會、遠洋三大公會、第五岸巡隊及海巡安檢站協助加強廣播、宣導注意航行安全，並要求各漁港管理站積極巡查各漁港範圍內是否受漂流貨櫃影響漁船進出港通行安全，及通知港務公司前往執行移置作業，密切注意貨櫃漂流流向，隨時派員打撈。
張漢雄說，帛琉籍天使號貨櫃輪貨櫃多聚集小硫球、林園附近海域，高雄港務公司亦派遣22艘工作船持續打撈，上岸貨櫃數量173只，但仍有多數貨櫃未及打撈，並漂流至林園海岸養殖管線較密集區域，海洋局擔憂漂流貨櫃恐損毀養殖管線，乃到場協同林園養殖協會理事長洪奇慶及養殖青年蘇德威共同移除靠岸貨櫃，維護林園養殖管線不被貨櫃破壞。
張漢雄指出，截至目前為止有33只貨櫃都集中在林園海域，因颱風即將到來，屆時恐風浪變大，導致貨櫃危害養殖管線，海洋局乃派遣吊車及怪手，優先協助將鳳鼻頭漁港及養殖管線較密集區域之貨櫃拖掛上岸暫置，目前已完成吊掛12只貨櫃上岸暫置，餘21只同步通知高雄港務分公司盡速加派船隻打撈及派遣拖板車前來載運，以阻止發生相關災害，該局將持續關注天使輪貨櫃漂流情形，確保高雄市養殖管線不遭破壞，保障養殖漁民生計。