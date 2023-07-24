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不畏好萊塢罷工潮！「芭比海默」開創雙贏局面　全球吸金破160億

▲不畏好萊塢罷工潮，「芭比海默」開創雙贏局面，2片全球票房合計破160億台幣。（圖／華納兄弟、UIP）
▲不畏好萊塢罷工潮，「芭比海默」開創雙贏局面，2片全球票房合計破160億台幣。（圖／華納兄弟、UIP）

記者黃雅琪/綜合報導

年度2大強檔電影《Barbie芭比》、《奧本海默》，上映期間恰巧撞上好萊塢演員與編劇工會雙罷工，但北美首週末票房卻創下「芭比海默」雙贏局面，分別是1.55億美金（約48.6億台幣）、8050萬美金（約24.29億台幣），2部電影在全球票房合計高達5.11億美金（約160億台幣）。

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▲《Barbie芭比》。（圖／華納兄弟）
▲《Barbie芭比》北美首週末票房破1.55億美金。（圖／華納兄弟）
電影《Barbie芭比》、《奧本海默》在同一個週末於北美上映，2部類型截然不同的電影，卻意外在網路上掀起一股「芭比海默」風潮，影迷們幽默製造哏圖，2片主演瑪格羅比與席尼墨菲在罷工前也公開力挺對打片，美國影城更趁勢推出套票，鼓勵影迷們一起觀賞。

由鬼才導演葛莉塔潔薇執導、瑪格羅比及萊恩葛斯林主演的《Barbie芭比》，獲爛番茄90%新鮮認證、CinemaScore「A」的觀眾超高評分，締造北美票房破1.55億美金、台灣票房破2300萬台幣、全球票房累積破3.37億美金（約105億台幣）。

▲克里斯多夫諾蘭自編、自導電影《奧本海默》。（圖／UIP）
▲克里斯多夫諾蘭自編、自導電影《奧本海默》，美國首週票房開出8050萬美金。（圖／UIP）
克里斯多夫諾蘭執導《奧本海默》，集結明星卡司：席尼墨菲、艾蜜莉布朗、麥特戴蒙小勞勃道尼主演，美國首週票房8050萬美金、台灣票房3920萬台幣，榮登新片票房冠軍寶座，更刷新克里斯多夫諾蘭作品影史在台IMAX票房紀錄！全球票房破1.74億美金。（約55億台幣）。

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