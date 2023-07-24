不畏好萊塢罷工潮！「芭比海默」開創雙贏局面 全球吸金破160億
年度2大強檔電影《Barbie芭比》、《奧本海默》，上映期間恰巧撞上好萊塢演員與編劇工會雙罷工，但北美首週末票房卻創下「芭比海默」雙贏局面，分別是1.55億美金（約48.6億台幣）、8050萬美金（約24.29億台幣），2部電影在全球票房合計高達5.11億美金（約160億台幣）。
記者黃雅琪/綜合報導
電影《Barbie芭比》、《奧本海默》在同一個週末於北美上映，2部類型截然不同的電影，卻意外在網路上掀起一股「芭比海默」風潮，影迷們幽默製造哏圖，2片主演瑪格羅比與席尼墨菲在罷工前也公開力挺對打片，美國影城更趁勢推出套票，鼓勵影迷們一起觀賞。
由鬼才導演葛莉塔潔薇執導、瑪格羅比及萊恩葛斯林主演的《Barbie芭比》，獲爛番茄90%新鮮認證、CinemaScore「A」的觀眾超高評分，締造北美票房破1.55億美金、台灣票房破2300萬台幣、全球票房累積破3.37億美金（約105億台幣）。
克里斯多夫諾蘭執導《奧本海默》，集結明星卡司：席尼墨菲、艾蜜莉布朗、麥特戴蒙小勞勃道尼主演，美國首週票房8050萬美金、台灣票房3920萬台幣，榮登新片票房冠軍寶座，更刷新克里斯多夫諾蘭作品影史在台IMAX票房紀錄！全球票房破1.74億美金。（約55億台幣）。