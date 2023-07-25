不斷更新／杜蘇芮逼近！25日停班停課最新通知　各縣市颱風假一覽

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📍北部地區
台北市：25日正常上班上課
新北市：25日尚未宣布
基隆市：25日尚未宣布
新竹市：25日正常上班上課
桃園市：25日尚未宣布
新竹縣：25日正常上班上課
宜蘭縣：25日尚未宣布
📍中部地區
台中市：25日尚未宣布
苗栗縣：25日尚未宣布
彰化縣：25日尚未宣布
南投縣：25日尚未宣布
雲林縣：25日尚未宣布
📍南部地區
嘉義縣：25日尚未宣布
嘉義市：25日尚未宣布
台南市：25日尚未宣布
高雄市：25日尚未宣布
屏東縣：25日尚未宣布
📍東部地區
花蓮縣：25日尚未宣布
台東縣：25日尚未宣布
📍外島地區
澎湖縣：25日尚未宣布
連江縣：25日尚未宣布
金門縣：25日尚未宣布
綠島鄉：25日尚未宣布
蘭嶼鄉：25日尚未宣布
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
🟡最新颱風路徑
颱風警報第2報（發布時間：7/24 23:30）
第5號颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北轉西北西移動，對巴士海峽將構成威脅。
🟡「陸上警報」發布標準
預測18小時後，颱風之7級風暴風範圍可能侵襲台灣本島、澎湖、 金門或馬祖陸地，應即發布陸上颱風警報。
🟡放颱風假的標準
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
🟡颱風假在家上班還能放假嗎？
疫情改變工作模式，許多企業工作型態轉為居家辦公（WFH，work from home），那在家上班的人還能放颱風假嗎？過去勞動部曾回應，「居家上班的勞工不用出門，不會有出勤上的危險，因此仍需照常提供勞務。」
因此就算宣布停班停課，居家辦公的勞工仍應照常上班，不用放颱風假，若是居家辦公的勞工堅持放颱風假，雇主可以視為曠職。不過勞資雙方仍可協調放不放颱風假，如果雇主認為颱風假沒必要上班，也可協議放假，雇主可不支薪。
要注意的是，勞動部提醒，如果該員工原先就不是居家上班的工作模式，雇主不能因為颱風假擅自要求員工改成「居家上班」，需先獲得勞工同意，否則是影響勞工權益。
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