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杜蘇芮颱風「變胖又變強」！4大重點一次看　風雨最猛時間曝光

▲杜蘇芮颱風朝台灣步步進逼，雖然路徑南修，但是也將帶來不小的雨勢。（示意圖／記者周淑萍攝）
▲杜蘇芮颱風朝台灣步步進逼，雖然路徑南修，但是也將帶來不小的雨勢。（示意圖／記者周淑萍攝）

記者張嘉哲/綜合報導

杜蘇芮颱風朝台灣步步進逼，雖然路徑南修，但是也將帶來不小的雨勢，中央氣象局也在（24）晚間8點30分發布「海上警報」，預計下午陸上警報也會跟上。目前杜蘇芮強度略為增強，7級暴風半徑再度擴大，以時速17公里速度，向西北轉西北西、往呂宋島東北方近海前進，由於台灣已經許多年沒有颱風登陸，杜蘇芮來勢洶洶，不可不慎！《NOWnews》特別整理四大重點，提供民眾一次看懂杜蘇芮颱風動向！

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🟡風雨最強時間？

氣象局指出，25日起颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島降雨漸增，並有局部較大雨勢發生機率；26至27日颱風及其外圍環流影響，降雨明顯，有大雨或豪雨發生機率，花東地區及南部山區並有大豪雨發生機率，直到28日颱風逐漸遠離，中南部地區仍有短暫陣雨，其它地區有局部短暫陣雨，晚起降雨才漸漸減緩。

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▲風雨將會集中在26日至27日晚間，尤其以東部、南部地區風雨最猛。（圖/中央氣象局）
🟡全台各地暴風圈侵襲機率？

由高至低依序為恆春89%、屏東縣82%、高雄市84%、臺南市81%、澎湖縣80%、蘭嶼79%、金門75%、嘉義縣73%、嘉義市72%，台東縣72%、綠島69%、雲林縣68%、彰化縣南投縣皆63%、台中市60%、苗栗縣53%，而新竹以北的各縣市及花蓮縣則都不及5成，南台灣及花東地區民眾請及早做好防颱準備！

▲中央氣象局在今（24）日晚間8點最新發布的「暴風圈侵襲機率」。（圖／中央氣象局）
▲中央氣象局最新發布的「暴風圈侵襲機率」。（圖／中央氣象局）
🟡哪些地區可能會放颱風假？

依法規定，風災基準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或是各縣市達到200或350毫米以上等級降雨時，達到停班停課標準，依照目前預測來看，「南部、花東颱風假機率很高，北部則難」。

▲杜蘇芮颱風強度直逼強颱，路徑預測會通過巴士海峽往福建移動，今日東半部會率先出現降雨。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲杜蘇芮颱風強度直逼強颱，路徑預測會通過巴士海峽往福建移動，今日東半部會率先出現降雨。（圖／翻攝中央氣象局官網）
🟡全台預估雨量為多少？

氣象局預估降雨將會集中在26日至27日兩天！初估25日至28日期間，北北基桃竹苗平地最高達300毫米，台東花蓮最高達700毫米，南高屏最高達400毫米，中彰投雲嘉最高達200毫米。

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▲杜蘇芮颱風全台預估雨量，其中以花東地區、南部地區雨量最多。（圖/中央氣象局）

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