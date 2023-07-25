杜蘇芮颱風「變胖又變強」！4大重點一次看　風雨最猛時間曝光

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氣象局指出，25日起颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島降雨漸增，並有局部較大雨勢發生機率；26至27日颱風及其外圍環流影響，降雨明顯，有大雨或豪雨發生機率，花東地區及南部山區並有大豪雨發生機率，直到28日颱風逐漸遠離，中南部地區仍有短暫陣雨，其它地區有局部短暫陣雨，晚起降雨才漸漸減緩。
🟡全台各地暴風圈侵襲機率？
由高至低依序為恆春89%、屏東縣82%、高雄市84%、臺南市81%、澎湖縣80%、蘭嶼79%、金門75%、嘉義縣73%、嘉義市72%，台東縣72%、綠島69%、雲林縣68%、彰化縣南投縣皆63%、台中市60%、苗栗縣53%，而新竹以北的各縣市及花蓮縣則都不及5成，南台灣及花東地區民眾請及早做好防颱準備！
🟡哪些地區可能會放颱風假？
依法規定，風災基準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或是各縣市達到200或350毫米以上等級降雨時，達到停班停課標準，依照目前預測來看，「南部、花東颱風假機率很高，北部則難」。
🟡全台預估雨量為多少？
氣象局預估降雨將會集中在26日至27日兩天！初估25日至28日期間，北北基桃竹苗平地最高達300毫米，台東花蓮最高達700毫米，南高屏最高達400毫米，中彰投雲嘉最高達200毫米。
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