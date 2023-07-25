杜蘇芮颱風路徑狂南修！眾傻眼：又快躲過了 全台雨量預估大翻轉
今年第五號颱風杜蘇芮來勢洶洶，中央氣象局（24）晚間8點30分發布「海上警報」，預計下午陸上警報也會跟上，然而原本一度預估颱風會直接撲台而來，但是路徑一再南修，根據目前的最新位置，杜蘇芮颱風在鵝鑾鼻的東南方約670公里的海面，過去3小時強度持續是稍微增強，路徑持續朝向西北西移動，讓不少人討論「颱風路徑狂南修又要跑走了是怎樣？」，但卻也讓不少南部人心有戚戚焉表示「這種路徑才可怕！根本是向西部宣戰」。
記者張嘉哲/綜合報導
有網友在「Dcard」貼文指出「大家真的不要被颱風不登陸騙了，走這條路徑等於是直接台灣西部宣戰…中央山脈這次完全不能幫到大家，甚至因為這個颱風他的風場很大，所以其實整個西半部風雨都會很明顯，大家千萬不要掉以輕心，認真防颱最重要喔！」
貼文曝光，不少南部人紛紛出面表示「這種路線高雄真的是完蛋！希望我家不要淹水啊啊」、「老天鵝，這種結構完整的颱風這樣尻上來，不說了先去堆沙包」、「高雄人討厭這種路線，後續西南氣流掃進來會很慘」、「台南防颱+1之前忘記哪個颱風也是這個路線，我家大淹水」、「東部南部地區真的防颱準備快做好啊！太久沒颱風真的會掉以輕心」、「南部地區雨量會很驚人喔這路線，根本沒躲過」。
而事實上，根據中央氣象局的預估，杜蘇芮颱風帶來的降雨將會集中在26日至27日兩天！初估25日至28日期間，北北基桃竹苗平地最高達300毫米，台東花蓮最高達700毫米，南高屏最高達400毫米，中彰投雲嘉最高達200毫米，民眾一定要及早做好防颱準備！
而氣象專家吳德榮指出，「杜蘇芮」降雨對陸地的威脅，以東半部因地形抬升及恆春半島距環流較近，為發生致災降雨機率最高的地區，其次為高屏山區，但其雨量大小與路徑靠近的程度密切相關，有「不確定性」，需持續觀察。中部以北受地形屏障、影響相對較小，但是澎湖、金門無地形屏障，防災切莫輕忽。