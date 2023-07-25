眼整形手術有「這些」潛在風險　如何兼顧安全打造美麗雙眼？

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尤其，很多近視的民眾在經過近視雷射成功脫鏡後，更是在意自己的眼神、眼型，想尋求醫美協助，但其實眼整形有其潛在風險，建議民眾應尋找了解眼睛結構的醫師諮詢。
眼整形有「這些」風險 眼科醫師可提供更專業服務在眼睛外觀上，民眾常常會在意大小眼、雙眼皮等問題，想藉由醫美來調整自己的眼型。不過，林友祺院長提到，像雙眼皮手術，眼瞼的外上方深層是我們淚腺的位置，如果手術抽脂時不小心破壞，會有乾眼的問題。
此外，像是大小眼的部分，不僅與雙眼皮寬、窄有關，有時可能還合併有提眼瞼肌下垂等問題。林友祺院長表示，光是大小眼的評估、診斷，就會需要用到一些眼科專門的檢查或儀器幫助。
林友祺院長認為，眼整形手術不只要美觀，更不能傷害到健康，而眼科醫師經常在接觸眼睛治療，不管是在眼睛的結構或功能等都相當地了解，針對眼整形這一塊，其實眼科醫生在專業度上是蠻站得住腳的，能提供給民眾更專業的建議並為安全把關。
眼科結合眼整形一站式服務 把關視力、美麗眼睛除了美麗之外，視力、乾眼、肌肉功能等問題其實都是環環相扣的。因此，就有眼科診所打造眼整形醫美品牌，將眼科及眼整形專業結合，希望為民眾的視力與美麗把關。
林友祺院長提到，民眾除了能夠來做專業的醫美諮詢外，眼科也可以一併做全面的把關跟詳細的檢查，能讓民眾在很安全、嚴謹的環境下做眼整形手術，從視力到美麗提供一站式的服務，兼顧舒適、安全。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58598
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