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眼整形手術有「這些」潛在風險　如何兼顧安全打造美麗雙眼？

眼整形手術有「這些」潛在風險　如何兼顧安全打造美麗雙眼？
眼整形手術有「這些」潛在風險　如何兼顧安全打造美麗雙眼？

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文、潘昱僑報導】COVID-19疫情期間醫美詢問度居高不下，尤其戴上口罩後，許多人更在意眼睛、眼神，希望藉由眼整形打造璀璨電眼，而現在疫情解封後這樣的需求仍未消退。

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知名眼科診所眼臉美型專家林友祺院長表示，現在疫情解封脫下口罩後，大家更想要光鮮亮麗地露臉，所以最近這段時間，也是醫美的一個高峰期，一般醫美沒有特別將「眼整形」這塊拉出來討論，可是經過調查，其實眼整形是所有整形手術中排行第一的，國人需求度非常高。

尤其，很多近視的民眾在經過近視雷射成功脫鏡後，更是在意自己的眼神、眼型，想尋求醫美協助，但其實眼整形有其潛在風險，建議民眾應尋找了解眼睛結構的醫師諮詢。

眼整形有「這些」風險　眼科醫師可提供更專業服務

在眼睛外觀上，民眾常常會在意大小眼、雙眼皮等問題，想藉由醫美來調整自己的眼型。不過，林友祺院長提到，像雙眼皮手術，眼瞼的外上方深層是我們淚腺的位置，如果手術抽脂時不小心破壞，會有乾眼的問題。

此外，像是大小眼的部分，不僅與雙眼皮寬、窄有關，有時可能還合併有提眼瞼肌下垂等問題。林友祺院長表示，光是大小眼的評估、診斷，就會需要用到一些眼科專門的檢查或儀器幫助。

林友祺院長認為，眼整形手術不只要美觀，更不能傷害到健康，而眼科醫師經常在接觸眼睛治療，不管是在眼睛的結構或功能等都相當地了解，針對眼整形這一塊，其實眼科醫生在專業度上是蠻站得住腳的，能提供給民眾更專業的建議並為安全把關。

眼科結合眼整形一站式服務　把關視力、美麗

眼睛除了美麗之外，視力、乾眼、肌肉功能等問題其實都是環環相扣的。因此，就有眼科診所打造眼整形醫美品牌，將眼科及眼整形專業結合，希望為民眾的視力與美麗把關。

林友祺院長提到，民眾除了能夠來做專業的醫美諮詢外，眼科也可以一併做全面的把關跟詳細的檢查，能讓民眾在很安全、嚴謹的環境下做眼整形手術，從視力到美麗提供一站式的服務，兼顧舒適、安全。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58598

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