AI股漲翻天！謝金河點出背後風險 籲「避開中國殺戮才有大機會」
AI大勢風潮席捲全球，近期和AI相關企業，股價都快速飛升；財信傳媒集團董事長謝金河發文分析，這次AI產業鏈股價漲得如此霸道，很重要的原因是排除中國的供應鏈，台灣的伺服器供應鏈因此而奔馳，AI伺服器產業成為擋不住的旺業，不過謝金河也提醒「避開中國殺戮才有機會」。
記者孫唯容／綜合報導
謝金河昨深夜發文指出，昨日廣達漲停市值逼近一兆，超越台達電，成為第四大市值企業。謝金河也提醒，所有AI伺服器相關公司股價都飛騰，這種全面擴散的漲勢，已經潛藏巨大風險，很多法人高檔供應籌碼。像光寶科技，外資今年賣超近20萬張。台灣先生谷月涵也出來示警說台灣AI股有泡沫。
謝金河表示，這次AI產業鏈股價漲得如此霸道，很重要的原因是排除中國的供應鏈，因為伺服器攸關安全及運算，連零組件也排除中國供應鏈，台灣的伺服器供應鏈因此而奔馳，AI伺服器產業成為擋不住的旺業。
回顧過去20年來，謝金河點出，台灣也有很多產業，大家都看好，但最後卻淪為「慘業」，從面板，太陽能模組，到LED，甚至是2015年的DRAM，號稱是四大慘業。這四個產業都有一個共同的特質，中國形成國家隊，用國家補貼，把整個產業殺成紅海。
謝金河強調，在投資市場，投資人要留心所有中國強勢產業，很可能因為國家補貼帶來的價格殺戮，這次美國晶片戰爭很可能是救起整個產業的重要關鍵。到今天為止，太陽能光電、面板、LED仍未脫離苦海。
謝金河認為，下一個是電動車，電池及充電椿，這也是中國橫掃世界無敵手的產業，去年小鵬賠106.28億人民幣，蔚來虧169.31億人民幣，理想虧23.4億人民幣，只有比亞迪獲利，中國的電動汽車產業老早已殺到紅海，鴻海的MIH已經成軍4年，如今仍猶抱琵琶半遮面，看起來挑戰很大。
謝金河也說，「這次AI伺服器的熱效應，其實也給市場一個很大的啓發，避開中國殺戮，這個產業才有大機會」。