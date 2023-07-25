台灣第一三共攜手癌症希望基金會　支持募髮活動盼助病友抗癌

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每年募資製作千頂假髮 癌症希望基金會助癌友獲自信台灣每年有將近10萬名癌友因為治療面臨掉髮困境，看似平凡的頭髮卻是影響癌友自信心並支持他們走向康復之路的重要關鍵。癌症希望基金會募髮行動邁入第21年。 每年基金會募集髮束與製作假髮經費，製作千頂假髮，幫助2000多位癌友透過假髮帶來希望，重拾自信與笑容面對抗癌路上的挑戰。
癌症希望基金會董事邱秀渝表示，癌症希望基金會自2002年起啟動募髮行動，號召社會大眾捐髮及募集假髮製作經費，透過眾人的參與，創造出巨大的影響力。為了捐出健康的頭髮，捐髮者忍受炎熱天氣，堅持不染不燙，甚至承受他人的質疑或眼光，只為了一個信念，體會施比受更有福的悸動。
第一三共實踐企業社會責任 攜員工擔任志工台灣第一三共是第九屆「首望相助」捐髮活動的公益夥伴之一，董事總經理林美智雄表示，第一三共集團的企業理念在持續創造革新且能滿足多樣化醫療需求的藥品，為世人的健康，豐富其生活作出貢獻。因此，第一三共持續在醫藥領域致力於研發與創新，希望發揮第一三共的醫藥專業，以病患為中心，努力守護病患的健康。同時，第一三共也鼓勵員工參與社會公益活動，這使同仁能更加的體驗與珍惜生命的意義，了解實踐企業社會責任的重要性。
活動當天共有28位台灣第一三共員工擔任志工，協助捐髮者報到、綁髮及完成剪髮儀式，此外也擔任寓教於樂的衛教闖關工作人員，讓捐髮者有機會體驗因疾病治療導致的容貌改變，以及說明假髮製作過程。台灣第一三共志工表示，參與這場活動讓自己感受到捐髮對癌友的實際助益，也感受到付出的滿足與快樂，希望眾人的支持能為癌友帶來無限的力量和希望。
▲癌症希望基金會募髮行動邁入第21年，已募集到226,185束每束30公分長的髮束，堆疊起來已有近117座101的高度。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58655
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