「杜蘇芮」逼近！全台水庫設定降雨放流警戒標準

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由於颱風路徑接近台灣，經濟部已開設緊急應變小組二級，嚴實監控戒備掌握各項情資，水利署暨所屬各機關對於易致災防汛熱點後續均再三確認應變部署，並提醒縣市政府注意滯洪池預先放空，抽水站預降水位，淹水熱區如涵洞地下道交通管制，以保障人民生命財產安全。
依據最新氣象資訊，杜蘇芮颱風可能對台灣東部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島降雨影響較大，其他地區也有陣雨影響，水利署已請各河川局、水資源局提前因應，勿掉以輕心。
水利署提到，各項防救災措施於颱風來臨前均再次確認完成整備，包含全台70座滯洪池， 1614部抽水機，196座抽水站，1萬4559公尺防水擋板，20萬7905個防汛塊，1621位防汛志工，542個防災社區已完成預備或佈署，隨時視需要啟動上場。
在杜蘇芮颱風逼近之際，全台水庫蓄水率已有多座水庫接近滿水位，對此，水利署發言人王藝峰表示，團隊會透過集水區降雨逕流的模擬，觀察水庫進帳水量變化，針對水庫集水區降雨量細緻化的評估有無放水需求，故各水庫都有不同的放水標準，其中除了實際降雨多寡外，還需考量每日用水情形。
他解釋，並不是每個水庫都會洩洪，某些水庫現在雖然接近滿水位，但若評估其地區未來降雨不多，也不會有放流的考量，因此水庫放水與否，都須經過精密計算。目前每個水庫都設有降雨放流警戒標準，但截自今天早上，天氣看起來都還相當良好，故還不會有水庫進行洩洪，若有，也是由於其他因素如灌溉所致。
截自今日上午7時，北部地區以新竹寶山第二水庫蓄水率100%最多，寶山、永和山、明德、石門等水庫蓄水率也超過9成，至於新山水庫蓄水率則為75%、翡翠水庫蓄水率68.5%。
中部地區湖山水庫蓄水率也達100%，石岡壩、日月潭水庫蓄水率皆在97%以上，其餘如鯉魚潭水庫82.4%、德基水庫達82.2%、霧社水庫47.7%。
南部地區水庫以仁義潭水庫蓄水率最高，達93.4%；其次依序是南化水庫90.6%、烏山頭水庫73%、牡丹水庫72.2%、白河水庫55.4%、阿公店水庫25.7%、曾文水庫16.8%。
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