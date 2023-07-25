我是廣告 請繼續往下閱讀
為什麼會得濕疹？
根據台灣皮膚醫學會資料，台灣有超過兩百萬個異味性皮膚炎的患者，佔孩童和青少年佔大部份。但濕疹不管夏天、冬天都會出現，因為皮膚敏感，冬天時怕乾、夏天時怕流汗潮濕。皮膚科醫師陳律安指出，濕疹可分為內因性和外因性：
- 內因性濕疹：簡單來說就是體質，常聽到的脂漏性皮膚炎、異位性皮膚炎、汗泡疹等都是，幾乎都是反覆發作。
- 外因性濕疹：如果原因沒去除，也可能反覆發作，例如對金屬過敏的病患，肚子長期因接觸皮帶釦環過敏。
濕疹症狀有哪些？
- 急性濕疹：大小不等的丘疹、小水泡出現，會劇烈搔癢、反覆發作為主要特徵，常因過度抓癢導致破皮，讓病況更嚴重。
- 亞急性濕疹：急性濕疹症狀減輕後，皮疹以丘疹、結痂、麟屑為主，最明顯可以看到「脫屑」現象。
- 慢性濕疹：因為急性、亞急性反復發作，開始出現慢性炎症，導致皮膚開始增生、變厚。
- 混合性病灶：急性因為外在接觸過敏原或搔抓的關係，再急性惡化，是很常見的，像異位性皮膚炎的病患身上幾乎都是混合性病灶。
但這樣的三個階段，急性、慢性很難用時間區分，陳律安強調：「主要還是看病灶，組織液、水泡的是急性，脫屑的是亞急性，增厚的是慢性。不過如前所述，更多時候是混合性。」
如何照護與舒緩？
濕疹平時會靠醫生開的藥膏，症狀能緩解，但日常生活中更要提高警覺：
- 洗澡時不要用太多肥皂及沐浴乳，因為容易把皮膚的油脂帶走，會使皮膚更加乾燥。
- 貼身衣物以棉質較佳，且如果有流汗後要盡快擦乾，且用清水沖洗患部，避免待在悶熱的場所。
- 睡前可以多抹潤膚乳液或乳霜。
- 飲食多吃清熱解毒的食材，少吃海鮮蝦蟹類食物、例如：芒果、荔枝、鳳梨、甘蔗、羊肉、酒、汽水、甜食、生冷食物、烤炸辣上火食物，容易在食用後讓病情加重。
文／王芊淩 圖／楊紹楚
諮詢專家：宏謙聯合診所皮膚科主治醫師陳律安
參考資料：台北榮總護理部濕疹之照護、台灣皮膚醫學會
延伸閱讀：
夏天過敏、蕁麻疹大爆發？ 4招教你遠離皮膚癢
天氣變熱過敏、蕁麻疹就來！4 招遠離免疫系統造成的皮膚問題
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 一到夏天就癢不停！為什麼會長濕疹？醫師解答病因與舒緩辦法