颱風政治學／北北基是生活圈！侯友宜堅持放假要共識　被說像組頭

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由於地緣關係，近年大台北地區由北北基範圍，重組成「基北北桃共同生活圈」，其中身在亞熱帶氣候的台灣，遇到颱風放不放假是跨縣市政府最常面臨的議題；今年2月11日，四縣市「基北北桃合作交流平台會議」，會中侯友宜表示，共同生活圈民眾最關心的議題就是放「颱風假」與否，以及時機不一致，對民眾上班、上學造成困擾，未來基北北桃將採取「共識決」。基隆市長謝國樑也補充，以往4首長不同政黨，導致溝通有延誤，未來不會再發生。
回顧之前北北基探討放假決策，2019年颱風「米塔」襲台，當時基隆市、新北市已達放假標準，不過台北市尚未達標，當時市長柯文哲宣佈配合放假後透露，面對是否共同放假，新北市長侯友宜電話打了好幾通，由他擔任「組頭」，聯絡柯文哲和基隆市長林右昌，由於是否要放假的決定不能不操之在己，因此侯的決定大家也都同意。
不過，柯文哲也表示，放颱風假是每個民選首長最大惡夢，前一晚10點和當天凌晨5時，再決定要不要放假，結果會差很多，不過要是等到凌晨5時才決定要不要上班，一定會引發民怨，所以常常「政治最後就是妥協的產物」。
面對目前「基北北桃共同生活圈」的共識決，現階段能讓首長減少「妥協感」，不過面對新北、基隆等地幅員遼闊，恐也將面對不同地區風雨等級有落差，屆時要以何種判斷標準，以及共識決能否讓多數民眾滿意，依然考驗縣市首長們。
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