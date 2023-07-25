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颱風政治學／北北基是生活圈！侯友宜堅持放假要共識　被說像組頭

▲面對颱風假，國民黨總統候選人、新北市長侯友宜在面對颱風假期決策，皆為傾向「放假派」，更曾被前台北市長柯文哲戲稱當「組頭」，打好幾通電話，聯絡台北、基隆要共同放假。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.07.24）
▲面對颱風假，國民黨總統候選人、新北市長侯友宜在面對颱風假期決策，皆為傾向「放假派」，更曾被前台北市長柯文哲戲稱當「組頭」，打好幾通電話，聯絡台北、基隆要共同放假。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.07.24）

記者孫唯容／綜合報導

編按：中颱杜蘇芮來勢洶洶，朝野3黨總統參選人包括賴清德、侯友宜、柯文哲，今都無公開行程。上一次有颱風登陸台灣已經是2019年8月24日，上次有颱風假是2021年9月。侯友宜是現任新北市長，賴清德與柯文哲分別曾任台南市長、台北市長，《NOWnews今日新聞》整理3人過去對於是否放颱風假的決策情形，回顧當年大家殷殷期盼的颱風假。

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杜蘇芮颱風朝台灣步步進逼，今（25）日已達中颱上限，即將升級為強烈颱風，下午2點30分將發陸上颱風警報；面對睽違消失在台灣4年的颱風假，讓不少民眾相當期待，同時這也考驗地方首長的決策，若是傾盆大雨沒放假，容易引得民怨，但若無風無雨，也會遭質疑「放錯假」；國民黨總統參選人、新北市長侯友宜在面對颱風假期決策，皆為傾向「放假派」，更曾被前台北市長柯文哲戲稱當「組頭」，打好幾通電話，聯絡台北、基隆要共同放假。

由於地緣關係，近年大台北地區由北北基範圍，重組成「基北北桃共同生活圈」，其中身在亞熱帶氣候的台灣，遇到颱風放不放假是跨縣市政府最常面臨的議題；今年2月11日，四縣市「基北北桃合作交流平台會議」，會中侯友宜表示，共同生活圈民眾最關心的議題就是放「颱風假」與否，以及時機不一致，對民眾上班、上學造成困擾，未來基北北桃將採取「共識決」。基隆市長謝國樑也補充，以往4首長不同政黨，導致溝通有延誤，未來不會再發生。

回顧之前北北基探討放假決策，2019年颱風「米塔」襲台，當時基隆市、新北市已達放假標準，不過台北市尚未達標，當時市長柯文哲宣佈配合放假後透露，面對是否共同放假，新北市長侯友宜電話打了好幾通，由他擔任「組頭」，聯絡柯文哲和基隆市長林右昌，由於是否要放假的決定不能不操之在己，因此侯的決定大家也都同意。

不過，柯文哲也表示，放颱風假是每個民選首長最大惡夢，前一晚10點和當天凌晨5時，再決定要不要放假，結果會差很多，不過要是等到凌晨5時才決定要不要上班，一定會引發民怨，所以常常「政治最後就是妥協的產物」。

面對目前「基北北桃共同生活圈」的共識決，現階段能讓首長減少「妥協感」，不過面對新北、基隆等地幅員遼闊，恐也將面對不同地區風雨等級有落差，屆時要以何種判斷標準，以及共識決能否讓多數民眾滿意，依然考驗縣市首長們。

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