台灣小將化學奧林匹亞摘3金1銀、國際排第3　金牌選手地理也在行

我是廣告 請繼續往下閱讀
代表隊3位金牌獲獎者分別為台北市立建國高級中學學生周宇凡（個人排名第12名）、馬靖超（個人排名第31名）及國立新竹科學園區實驗高級中等學校學生李沛遠（個人排名第39名）；1位銀牌獲獎者為台北市立建國高級中學學生吳仲崴（個人排名第82名）。
周宇凡從小就對化學很有興趣，從國三便開始準備比賽，為成為國手而努力，期間獲得清華盃全國高級中學化學科能力競賽個人金牌、普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽決賽化學科二等獎；有趣的是，除了化學之外，他對歷史和地理也很感興趣，不但在GeoGuessr（一款地理發現網頁遊戲）獲得最高積分980分，還參與了2022年高中地理奧林匹亞競賽，獲得個人組銅牌。
他分享，自己平常除鑽研化學比賽的知識外，也閱讀不少課外書，多與歷史、社會現象相關，對於媒體識讀及地緣政治學（Geopolitics）也有一些了解，最喜歡的書是《為什麼有些國家越救越窮？》。
為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。
國教署表示，我國自1992年起參加國際化學奧林匹亞競賽，迄今已選送逾百位學生參賽，獲得無數佳績。未來將持續選、培訓優秀學生參加本項競賽，以促進國際交流，拓展學生國際視野，並爭取榮譽。