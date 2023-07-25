全家霜淇淋新口味很芭比！「莓果霜淇淋」提前曝光　一招吃買1送1

「圓錐狀角膜」惹禍！國中生視力急速降到0.1　國內引進手術不需再出國治療

「圓錐狀角膜」惹禍！國中生視力急速降到0.1　國內引進手術不需再出國治療
「圓錐狀角膜」惹禍！國中生視力急速降到0.1　國內引進手術不需再出國治療

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】正要升高一的15歲吳小弟，原本小學三、四年級時視力正常，卻在四年級下學期開始覺得看黑板吃力，前往台大醫院就醫診斷為「圓錐狀角膜」，需治療觀察。但國中面臨會考壓力，課業繁重使他的情況急遽惡化，視力快速下降，戴上散光眼鏡後右眼視力只剩0.1、 左眼0.7，甚至被醫師判定須接受角膜移植。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新光醫院眼科醫師鄭聖甫表示，若要使圓錐狀角膜停止惡化，角膜交聯手術是世界治療的黃金標準，但當時台灣因法規而無法引進，患者須到國外才可接受手術治療，所幸2021年8月新光醫院向食藥署申請專案進口，正式引進角膜交聯手術，讓吳小弟於9月接受治療，術後角膜情形不再惡化甚至獲得了進步。

圓錐狀角膜是什麼？　如何治療？

圓錐狀角膜好發於青春期－40歲，鄭聖甫醫師說明，角膜軟化、變薄並往前凸就會產生所謂的「圓錐狀角膜」情形，目前發生原因不明，可能與遺傳有關，患者會有以下症狀：

  • 視力模糊、扭曲
  • 光線常造成干擾、有光暈
  • 散光、近視度數持續增加
鄭聖甫醫師表示，圓錐狀角膜治療主要有2大方向，並有以下不同的治療方式：

  1. 改善視力：
  • 使用硬式隱形眼鏡
  • 植入角膜基質環
  1. 停止惡化：
  • 角膜交聯手術：在角膜上滴加維生素B2後，使用紫外線照射角膜產生化學反應，促使角膜組織中的纖維結構重新結合抵抗角膜往前凸的情況，增加角膜的堅固度、組織結構，不再繼續惡化變成需角膜移植的程度。

交聯手術可停止惡化　台灣卻未引進醫師推測原因

隨著年紀越大角膜會逐漸變硬，圓錐狀角膜症狀也會因此趨緩，因此一般若發現有圓錐狀角膜，其實可以先觀察不一定要手術治療，但若要進行角膜交聯手術過去都需到國外進行手術，台灣並未引進。

鄭聖甫醫師認為，圓錐狀角膜是一種少見的角膜疾病，台灣沒有引進的原因推測可能與利率太低而較少廠商申請引進有關，不過2021年8月新光醫院正式申請引進角膜交聯手術，成為全台唯一可以合法使用交聯手術的醫院，目前已為超過100例的患者進行治療。

而吳小弟是台灣進行第2例交聯手術治療的個案，經過手術治療後角膜不再惡化，視力也有些微進步，右眼由0.1進步到0.2，左眼由0.7進步到0.8，之後將考慮配戴圓錐角膜專用的硬式隱形眼鏡期望能讓視力更好。

鄭聖甫醫師提醒，40歲前的年輕人，如果有視力漸漸模糊、夜晚炫光嚴重，而且在眼科驗光，發現散光有持續增加的情形，就要小心有無圓錐角膜的情況，應進一步就醫評估診斷，尤其年齡越小圓錐狀角膜疾病進展越快，沒治療幾乎都會惡化到需要做角膜移植的程度，因此民眾應特別注意。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58654

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

流感季不只在秋冬！　臺大兒醫示警：全年都是流感季已成常態

馮提莫爆罹「甲狀腺癌末期」！醫警告：很難發現　有2症狀已晚期

一到夏天就癢不停！為什麼會長濕疹？醫師解答病因與舒緩辦法

台灣第一三共攜手癌症希望基金會　支持募髮活動盼助病友抗癌

我是廣告 請繼續往下閱讀