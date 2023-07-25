「圓錐狀角膜」惹禍！國中生視力急速降到0.1　國內引進手術不需再出國治療

我是廣告 請繼續往下閱讀
圓錐狀角膜是什麼？ 如何治療？圓錐狀角膜好發於青春期－40歲，鄭聖甫醫師說明，角膜軟化、變薄並往前凸就會產生所謂的「圓錐狀角膜」情形，目前發生原因不明，可能與遺傳有關，患者會有以下症狀：
- 視力模糊、扭曲
- 光線常造成干擾、有光暈
- 散光、近視度數持續增加
- 改善視力：
- 使用硬式隱形眼鏡
- 植入角膜基質環
- 停止惡化：
- 角膜交聯手術：在角膜上滴加維生素B2後，使用紫外線照射角膜產生化學反應，促使角膜組織中的纖維結構重新結合抵抗角膜往前凸的情況，增加角膜的堅固度、組織結構，不再繼續惡化變成需角膜移植的程度。
交聯手術可停止惡化 台灣卻未引進醫師推測原因隨著年紀越大角膜會逐漸變硬，圓錐狀角膜症狀也會因此趨緩，因此一般若發現有圓錐狀角膜，其實可以先觀察不一定要手術治療，但若要進行角膜交聯手術過去都需到國外進行手術，台灣並未引進。
鄭聖甫醫師認為，圓錐狀角膜是一種少見的角膜疾病，台灣沒有引進的原因推測可能與利率太低而較少廠商申請引進有關，不過2021年8月新光醫院正式申請引進角膜交聯手術，成為全台唯一可以合法使用交聯手術的醫院，目前已為超過100例的患者進行治療。
而吳小弟是台灣進行第2例交聯手術治療的個案，經過手術治療後角膜不再惡化，視力也有些微進步，右眼由0.1進步到0.2，左眼由0.7進步到0.8，之後將考慮配戴圓錐角膜專用的硬式隱形眼鏡期望能讓視力更好。
鄭聖甫醫師提醒，40歲前的年輕人，如果有視力漸漸模糊、夜晚炫光嚴重，而且在眼科驗光，發現散光有持續增加的情形，就要小心有無圓錐角膜的情況，應進一步就醫評估診斷，尤其年齡越小圓錐狀角膜疾病進展越快，沒治療幾乎都會惡化到需要做角膜移植的程度，因此民眾應特別注意。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58654
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw