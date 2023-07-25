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知名刈包店花生粉被驗出「黃麴黴菌」超標！急性、慢性症狀有這些

知名刈包店花生粉被驗出「黃麴黴菌」超標！急性、慢性症狀有這些
知名刈包店花生粉被驗出「黃麴黴菌」超標！急性、慢性症狀有這些

Heho健康



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「食安」一直是國民高度關注的議題，台北市衛生局近期抽查發現台北市民生社區知名刈包店家「老翁家」的花生粉遭檢出「黃麴黴菌」超標，抽驗 30 件產品當中，檢驗結果 1 件花生粉檢出黃麴毒素不符規定。

花生製品、米、穀類等產品時都是民眾日常生活中常使用的食材，而台北市衛生局局派員至傳統市場及周邊、超市賣場及餐飲店等處，執行食品中真菌毒素抽驗專案計畫，檢驗包括花生製品、辛香料、玉米製品、米製品、麵製品。

衛生局指出，其中 1 件花生粉檢出黃麴毒素含量 B1：4.8μg/kg (標準：2μg/kg 以下)及總黃麴毒素B1+B2+G1+G2：5.5μg/kg (標準：4μg/kg以下)，不符合「食品中真菌毒素限量標準」規定。

台北市衛生局衛生稽查科科長李慧芝指出：「黃麴毒素主要是黃麴黴菌及寄生麴菌所產生之二級代謝產物，具肝毒性，大劑量食入會引起肝毒性發炎、肝出血及肝細胞壞死，經常汙染花生、玉米、米、麥及堅果類等作物。」

攝食過量被污染的食物會導致慢性及急性病變，主要的病徵：

  • 慢性：導致細胞受損、畸胎及突變甚至致癌反應。
  • 急性：嘔吐、腹痛、肺水腫、痙攣、昏迷、胰臟充血或肝、腎、心衰竭或腦水腫甚至死亡。
黃麴毒素具有極高的熱安定性，不同於一般黴菌經蒸、煮、炒、炸可被消滅，它需在 260℃ 以上之高溫才可被消滅。受到黃麴毒素污染的食物，可用烤箱高溫烘烤的方法。花生約可減少20 ~ 40%毒素，而堅果類更可減少 50 ~ 90%的毒素；許多市售的一些花生或玉米製品都是爆炒或油炸而成，在這高溫的製程中約能減少 65%有害物質。

尤其台灣屬濕熱氣候，剛好適合這種黴菌的生長條件，食品若保存不當，易遭黴菌入侵而污染產生毒素。李慧芝呼籲：「消費者購買花生製品、米、穀類等產品時，購買前先確認產品包裝是否完整無破損，開封後保存於乾燥環境，避免受潮及發黴。」

針對檢驗不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」第4條食品中真菌毒素限量產品，已依違反《食品安全衛生管理法》第17條規定及同法第48條規定販售業者限期改正，屆期不改正者，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

文、圖／王芊淩

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 知名刈包店花生粉被驗出「黃麴黴菌」超標！急性、慢性症狀有這些

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