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花生製品、米、穀類等產品時都是民眾日常生活中常使用的食材，而台北市衛生局局派員至傳統市場及周邊、超市賣場及餐飲店等處，執行食品中真菌毒素抽驗專案計畫，檢驗包括花生製品、辛香料、玉米製品、米製品、麵製品。
衛生局指出，其中 1 件花生粉檢出黃麴毒素含量 B1：4.8μg/kg (標準：2μg/kg 以下)及總黃麴毒素B1+B2+G1+G2：5.5μg/kg (標準：4μg/kg以下)，不符合「食品中真菌毒素限量標準」規定。
台北市衛生局衛生稽查科科長李慧芝指出：「黃麴毒素主要是黃麴黴菌及寄生麴菌所產生之二級代謝產物，具肝毒性，大劑量食入會引起肝毒性發炎、肝出血及肝細胞壞死，經常汙染花生、玉米、米、麥及堅果類等作物。」
攝食過量被污染的食物會導致慢性及急性病變，主要的病徵：
- 慢性：導致細胞受損、畸胎及突變甚至致癌反應。
- 急性：嘔吐、腹痛、肺水腫、痙攣、昏迷、胰臟充血或肝、腎、心衰竭或腦水腫甚至死亡。
尤其台灣屬濕熱氣候，剛好適合這種黴菌的生長條件，食品若保存不當，易遭黴菌入侵而污染產生毒素。李慧芝呼籲：「消費者購買花生製品、米、穀類等產品時，購買前先確認產品包裝是否完整無破損，開封後保存於乾燥環境，避免受潮及發黴。」
針對檢驗不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」第4條食品中真菌毒素限量產品，已依違反《食品安全衛生管理法》第17條規定及同法第48條規定販售業者限期改正，屆期不改正者，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
文、圖／王芊淩
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 知名刈包店花生粉被驗出「黃麴黴菌」超標！急性、慢性症狀有這些