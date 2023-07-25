樂天女孩陳詩媛出外景「徒手挖牛糞」當場崩潰！猙獰表情全被拍
李懿、艾融及樂天女孩陳詩媛（十元）主持節目《懿想天開》無極限，三人日前來到雲林水牛安養中心體驗照顧退役老牛，還挑戰「撿牛糞」，陳詩媛一出手就抽中徒手撿牛糞的挑戰，不願接受事實的她慌張詢問剛剛才下過暴雨，真的有人徒手去撿濕軟的牛糞嗎？不料卻被青農反將一軍說：「除了妳之外，還有我啊！」此話一出，讓陳詩媛只好硬著頭皮邊抓牛糞邊自我催眠：「這是黏土！這是黏土！」表情之猙獰讓李懿、艾融笑到流淚，表示在這集播出以後，陳詩媛應該會開啟一條全新的務農之路。
記者郭佩蓉/綜合報導
節目中，三人幫牛隻進行人工SPA時，驚見老牛翹起牛尾朝李懿示意，一問之下才知道原來此舉代表「很舒服」、「對照護人有好感」的意思，水牛意外的告白舉動讓李懿大呼：「我有男友了！」不過並非只有李懿成為「牛選之人」，陳詩媛因為身上特有的氣味，吸引水牛不斷靠近磨蹭，強烈的示愛表現讓她當場招架不住，沒想到卻使得李懿醋勁大發怒喊：「你們兩個今天就綁在一起好啦！」爭寵之前溢於言表引來現場一陣爆笑。
水牛安養中心除了照護退役老牛，也期望年輕人認識台灣耕牛文化，在結束水牛的洗刷服務之後，三人挑戰更親密的接觸「撿牛糞」，陳詩媛不愧是被牛眷顧的命定之人，一出手就抽中徒手撿牛糞的挑戰，不願接受事實的她慌張詢問剛剛才下過暴雨，真的有人徒手去撿濕軟的牛糞嗎？不料卻被青農反將一軍說：「除了妳之外，還有我啊！」此話一出，讓陳詩媛只好硬著頭皮邊抓牛糞邊自我催眠：「這是黏土！這是黏土！」表情之猙獰讓李懿、艾融笑到流淚，表示在這集播出以後，陳詩媛應該會開啟一條全新的務農之路。
看陳詩媛崩潰冏樣，製作單位於心不忍，讓三人改體驗用牛糞自製薰香，號稱做什麼都能立刻上手的李懿，在揉壓牛糞時因雙手不慎沾到「黃金」，讓原本認真工作的她臉色大變怒吼：「補什麼土，我不做了！」揚言罷工，事後更對陳詩媛徒手無套抓糞、用牛糞當美白面膜的勇氣表示讚賞。節目尾聲青農拿出烤玉米、竹筒飯招待，三人本以為是在地美食，吃得津津有味時，沒想到青農卻告知這是用牛糞去悶烤的，讓三人瞬間斷了理智線，現場哀嚎不已。