李蒨蓉脖子莫名長腫塊！自曝搬家後家徒四壁：發生很多drama
44歲女星李蒨蓉2004年嫁給富商李德立，兩人婚後育有2子，她2015年曾因「阿帕契」事件引起社會議論，形象跌至谷底。近幾年李蒨蓉不時會在社群平台上分享生活，她昨（24）日在臉書上透露，她近期忙著搬家，目前家中沒有任何傢俱，可說是家徒四壁，而她的健康狀況更出問題，不只腳背莫名疼痛，脖子上也突然出現大腫塊。
記者賴禹妡/綜合報導
李蒨蓉昨日在臉書發文，表示她近期搬新家，「目前家徒四壁」，家中沒有任何傢俱，僅有一張床墊及兩盞燈。李蒨蓉透露，過去一個月內發生許多「drama」，她不但變換新環境，更脫離舒適圈，「戲劇性的轉折彷彿乘坐雲霄飛車，其中不乏感傷、捨不得與感恩的淚水，心中百感交集，一時之間言詞難以形容」。
李蒨蓉指出，她最近因為過於忙碌，頸部出現莫名腫塊，在一夕之間變大許多，到現在還沒消去，「只好安慰自己長那麼快，應該不是什麼怪東西吧？」再加上她的腳背突然受傷，去照X光後雖然骨頭沒事，但痛感仍讓她走起路來呈現跛腳狀態，但也要大家不要擔心：「以上歸咎於忙碌，我想我應該沒事。」
而根據《壹蘋新聞網》報導，李蒨蓉經紀人透露，頸部腫塊照過X光後沒事，至於搬家原因則是李蒨蓉2個兒子到美國念書，夫妻倆不需要這麼大的空間，就搬到較小的地方生活。