血液安全庫存量拉警報！羅東博愛醫院辦捐血周救血荒　救人也有益健康

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血液庫存不及安全庫存量 定期捐血有好處血庫的存量，關乎急重症病人治療時的輸血需求，宜蘭捐血站站長戴靜宜表示，血液安全庫存量7天，近期血液庫存3.7-4.8天，遠不及血液安全庫存量，需要民眾熱情捲袖參與捐血，幫助醫療用血的迫切需求。
更歡迎定期捐血，只要年滿17歲以上、65歲以下健康情況良好者，若能每2-3個月捐血、每次貢獻250c.c熱血，有助新陳代謝與血液循環，救人之虞也有益身體健康。
回國後7天即能捐血 盼大眾貢獻一己之力副執行長盧進德表示，暑假出遊人潮眾使得捐血人數下降，他提醒疫情舒緩，目前捐血中心規範，回國後7天即能捐血。
盧進德副執行長補充，醫護團隊能夠站在第一線救治疾病，是因為背後有著熱血志士捐血撐腰，捐血是社會大眾具體互助的展現，社會因愛與關懷，自主挽袖捐血，在這募血過程，看到社區鄉親們團結與凝聚力量，可以深深感受到自己與社會的緊密聯繫，大家的愛心與關懷使社會充滿著希望和力量。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58609
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