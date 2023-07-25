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血液安全庫存量拉警報！羅東博愛醫院辦捐血周救血荒　救人也有益健康

血液安全庫存量拉警報！羅東博愛醫院辦捐血周救血荒　救人也有益健康
血液安全庫存量拉警報！羅東博愛醫院辦捐血周救血荒　救人也有益健康

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】疫情解封後第一個暑假，出國旅遊人數旺，卻也使得捐血人數比起去年同期來的少，血庫存量告急，加上國旅出遊意外事故多，可預期需血量將增加。羅東博愛醫院繼去年疫情血荒期間發起的馬拉松式捐血勸募活動，再度於7月17日起發動捐血周活動，鼓勵熱血志士本周到宜蘭捐血站（7/17-23）、羅東鎮公所旁萬連號捐血車（7/17、7/20）進行捐血，7月19日的跨大活動，捐血車也將進駐羅東博愛醫院院區內，全力募血救血荒。

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血液庫存不及安全庫存量　定期捐血有好處

血庫的存量，關乎急重症病人治療時的輸血需求，宜蘭捐血站站長戴靜宜表示，血液安全庫存量7天，近期血液庫存3.7-4.8天，遠不及血液安全庫存量，需要民眾熱情捲袖參與捐血，幫助醫療用血的迫切需求。

更歡迎定期捐血，只要年滿17歲以上、65歲以下健康情況良好者，若能每2-3個月捐血、每次貢獻250c.c熱血，有助新陳代謝與血液循環，救人之虞也有益身體健康。

回國後7天即能捐血　盼大眾貢獻一己之力

副執行長盧進德表示，暑假出遊人潮眾使得捐血人數下降，他提醒疫情舒緩，目前捐血中心規範，回國後7天即能捐血。 

盧進德副執行長補充，醫護團隊能夠站在第一線救治疾病，是因為背後有著熱血志士捐血撐腰，捐血是社會大眾具體互助的展現，社會因愛與關懷，自主挽袖捐血，在這募血過程，看到社區鄉親們團結與凝聚力量，可以深深感受到自己與社會的緊密聯繫，大家的愛心與關懷使社會充滿著希望和力量。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58609

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