防颱！台東災害應變中心二級開設 饒慶鈴坐鎮指揮：加強防汛疏濬
中央氣象局今（25）日2時30分，發佈杜蘇芮颱風「陸上警報」，屏東、恆春半島已進入警戒範圍，明顯雨勢要在下半天東半部、西半部山區才會出現，颱風暴風圈預估在明日上午觸陸，其中台東位在首當其衝的迎風面，外圍環流帶來的雨勢恐帶來災情，台東縣長饒慶鈴，特別在今日上午視察應變中心主持第一次工作會報，並與中央防颱指揮官陳建仁進行視訊。
記者林莞茜／綜合報導
台東縣災害應變中心於今日上午8時二級開設，台東大學王文清教授及氣象站長黃瑞美，在第一次工作會報上指出，預估今晚至明日新竹以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及金門將有9至10級強陣風，而台東地區約在26日下午至27日受影響程度較大。
隨後，饒慶鈴便與行政院長、中央防颱指揮官陳建仁進行視訊會議，稱已完成台東縣災害應變中心開設，並將通報全縣各鄉、鎮(市)公所視災情成立應變中心，加強相關救災準備整備工作，並以公告警戒區域劃設，並通知各鄉鎮市公所加強防颱防汛整備作業，並做好排水溝區疏濬、搶修搶險開口契約廠商隨時待命。
饒慶鈴稍早也與陳銘風市長、郭宗益及黃建賓鄉長視察知本溪、永樂排水護岸、太平溪右岸堤防工程防汛整備，所有機具及人員均已待命，並提醒鄉親做好防颱、注意颱風資訊，確保平安！
根據中央氣象局杜蘇瑞颱風最新預報，屏東及恆春半島已列入海上陸上颱風警報範圍，另受外圍環流影響，台東及綠島、蘭嶼發布大雨特報、沿海空曠地區將有9至10級強陣風。