中颱杜蘇芮來襲　陳建仁赴災害應變中心點名6縣市影響甚鉅

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陳建仁說，由於本次颱風影響期間適逢暑假，預估強風豪雨對國內陸海空交通運輸將帶來衝擊，請交通部預先規劃交通配套方案，並針對高鐵、台鐵及捷運等軌道設施與公路行車、工地、邊坡等務必加強安全維護。另針對河川警戒區及沿海低窪易淹水受災區，也責成經濟部督導地方政府，務必確保防洪排水系統設施及地下道抽排水系統等功能正常順暢，並事先部署及測試抽水機、抽水站及防汛備料等，且依實際降雨情形，彈性機動調度抽水機具，適時提供地方政府所需。
陳建仁指出，近日天使輪沉船導致南部海域出現許多漂流貨櫃部分，他要感謝交通部積極打撈移除，目前海面上已無漂流空貨櫃，後續仍請交通部持續監控海面情況即時應處，並提醒來往船隻注意航行安全，另持續監控是否有油污外洩情形，一旦發現油污外洩，務必立刻發布警戒及清除，避免因颱風導致二次災害的發生。
此外，陳建仁也責成內政部督導颱風受影響區域的地方政府，加強固定招牌、施工中鷹架、機具設備、廣告物、圍籬、路樹等，並適時運用災防告警系統及其他各項多元管道提醒民眾，避免於颱風期間前往海邊觀潮戲水及從事登山活動；對於已登山的民眾，請儘速聯繫通知下山，減少意外及傷亡發生。後續也請中央氣象局持續提供風雨預測及颱風路徑等各項氣象情資，並請各中央部會落實監控降雨情形，督導地方政府落實啟動民眾各項離災避災作為，也感謝第一線工作人員的辛勞，並再次提醒他們於防颱期間務必注意自身安全。
陳建仁今日抵達中央災害應變中心後，首先聽取情資研判組、災情監控組、搜索救援組、交通工程組、水電維生組、農林漁牧組、支援調度組及疏散撤離組報告，並於致詞結束後，分別與花蓮縣副縣長顏新章、台東縣長饒慶鈴、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、澎湖縣長陳光復、屏東縣長周春米等6縣市地方正副首長視訊連線，瞭解地方因應本次颱風的整備情形。
陳建仁總結時表示，花蓮、台東、高雄、台南、澎湖、屏東等6縣市，是受本次颱風影響較大的區域，尤其屏東更是首當其衝，且全台都可能會有強降雨，呼籲全國各縣市提高警覺，做好各項防範措施，中央一定全力支援地方，並與地方共同合作，相信在大家超前部署、多元準備之下，定能將颱風所造成的災害減到最少，確保國人生命及財產安全。另外為防範登革熱，颱風過後也請各地方加強積水容器清除工作，避免病媒蚊孳生；至於天使輪貨櫃影響漁船作業，以及颱風可能造成農損等部分，後續也會請交通部及行政院農業委員會進行盤點，適時給予農漁民協助。
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