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眼睛手術後含水量與淚水分泌皆會減少
手術過後眼睛出現乾澀狀況是必然的，童慶仁醫師解釋，角膜最外層的上皮層主要負責連結自然淚液中的水層及黏液層。上皮層在手術過後，需要一些復原時間，多少會受到一些損傷，因此抓水能力跟淚膜整體穩定性就會被影響。
另外，眼角膜邊緣佈滿許多細微神經，它們負責感知淚水多寡，但童慶仁醫師指出，進行手術時，將使部分神經暫時性阻斷，眼睛表面淚水的分泌就會受干擾，反應降低、淚水減少。如果沒有做好保濕，使角膜過於乾澀，還可能出現眼睛睜不開、畏光等狀況。
適度保濕與清潔是照顧術後眼睛的重要步驟
由於手術會導致淚膜穩定度被破壞，因此眼睛需要時間來恢復。童慶仁醫師指出，避免揉眼和暴露在刺激性環境中、按照醫生建議使用藥物、定期接受眼科檢查等，都能減輕術後眼睛不適感。但最重要的其實是維持眼睛濕潤、保護角膜，也就是說，適度保濕、清潔是最不可忽略的步驟。
- 保濕：人工淚液的使用量及頻率必須足夠。
- 清潔：一般民眾使用滅菌生理食鹽水來清潔眼皮邊緣或睫毛，若能連續兩週使用滅菌、專用清潔棉片，能避免感染、皮脂腺被灰塵或細菌堵塞。
術後通常需要一段時間高頻率的使用人工淚液，並非是覺得眼睛乾澀了才點，童慶仁醫師說明，手術後可能經過約一周，才會開始感到乾澀，但基本上白內障手術後隔一天，就可以開始補充人工淚液，而近視雷射手術更是當天就可使用。只是該如何需挑選適合自己的人工淚液？童慶仁醫師提供三個技巧幫助民眾。
技巧一：判斷眼睛需要保濕或保油
童慶仁醫師解釋，眼睛淚膜分為三層，第一層為油脂層，第二及第三層為水層與黏液層，大部分病患只需保水的人工淚液就足夠，基本上只要做好眼睛周圍的清潔、照顧好分泌油脂的皮脂腺，較不會發生表面缺油的狀況。但年長族群有缺油的可能性較高，就得使用有保水及保油功能的人工淚液。
技巧二：挑選不含防腐劑成分的人工淚液
單支包裝的人工淚液通常不會添加防腐劑，但部分瓶裝即便已經標榜不含防腐劑，也可能只剛好是在劑量限制之下，不代表防腐劑完全不存在。因此若要長時間、多次數的使用，單支裝、不含防腐劑的人工淚液是最佳的選擇。
技巧三：選擇具長效保濕效果與鎖水因子的人工淚液
如果人工淚液的保濕度不足，就需增加使用次數來保持濕潤，但童慶仁醫師較建議選擇保濕度夠，可維持長時間保濕效果的人工淚液。以含有玻尿酸成分的人工淚液為例，不僅緩解眼睛的不適感，也足夠濕潤，甚至擁有良好角膜修護的能力。且鎖水因子幫助鎖水效果加倍，眼睛更能保持在濕潤狀態中。
每隔 2 至 3 小時使用一次人工淚液即可
童慶仁醫師建議，保濕要勤勞，但也不需過頭，長時間濕潤比點得多更有用。他解釋，手術後淚水分泌量可能剩七成，但持續點人工淚液，可能藥水還未被眼睛吸收，又分泌新的淚水出來，兩者未完全融合，反而使眼睛過於滋潤，出現暫時性視覺模糊的跡象。
總而言之，人工淚液同眼藥水一樣，必須要依照醫師醫囑使用，經檢查後來調整適當的成份及使用頻率。童慶仁醫師說明，如果使用狀況不佳，可能影響到眼睛的舒適度及角膜恢復時程。因此術後選擇無添加防腐劑的人工淚液，沒有使用劑量與次數上限，原則上 2 至 3 小時使用一次即可。
日常建立三個良好習慣保護眼睛
童慶仁醫師強調，眼睛為靈魂之窗，良好視力視維持生活品質不可或缺的要素，因此也建議養成保護眼睛的好習慣，避免傷害。
- 防曬：即便太陽不大，也佩戴太陽眼鏡防止紫外線。可選擇灰色系的太陽眼鏡，雖然灰色與棕色防紫外線的效果並無差距，但灰色能讓眼睛較舒適。
- 避免藍光：使用電子產品不宜過久，也應盡量減少電子螢幕的亮度，避免藍光的傷害。
- 營養補充：適量補充維他命 C、維他命 B 群、葉黃素或魚油等，對數後傷口恢復或緩解乾澀都有幫助。
文／陳韋彤、圖／雷思瑜
童慶仁醫師經歷：
國際泛亞太眼科醫學會APAO曾邀請白內障手術專題演講
TSCRS白內障手術指導醫師
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 怎麼解決眼睛手術後的乾眼問題？眼睛乾更也要點人工淚液！三大挑選秘訣報你知