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怎麼解決眼睛手術後的乾眼問題？眼睛乾更也要點人工淚液！三大挑選秘訣報你知

怎麼解決眼睛手術後的乾眼問題？眼睛乾更也要點人工淚液！三大挑選秘訣報你知
怎麼解決眼睛手術後的乾眼問題？眼睛乾更也要點人工淚液！三大挑選秘訣報你知

Heho健康

台灣罹患白內障、近視等眼睛疾病的民眾不少，兩者現在都有年輕化的趨勢。為了解決眼睛疾病、一勞永逸，有些病患會選擇進行眼睛手術，但術後眼睛容易產生乾澀感，因此勤勞補水保養非常重要。如何使用與挑選人工淚液？眼科醫師一次解答。

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眼睛疾病不可逆，若沒有建立良好的用眼習慣，只會越來越嚴重。不過並非完全無法治療，眼科醫師童慶仁指出，以白內障為例，現在病人如果出現視力模糊、出現疊影等狀況，或因白內障而影響生活及工作，即可選擇讓醫師評估進行手術；而近視雷射手術更擴及年輕人或中年族群，只要想改善遠距視力或老花，都可考慮手術。

眼睛手術後含水量與淚水分泌皆會減少

手術過後眼睛出現乾澀狀況是必然的，童慶仁醫師解釋，角膜最外層的上皮層主要負責連結自然淚液中的水層及黏液層。上皮層在手術過後，需要一些復原時間，多少會受到一些損傷，因此抓水能力跟淚膜整體穩定性就會被影響。

另外，眼角膜邊緣佈滿許多細微神經，它們負責感知淚水多寡，但童慶仁醫師指出，進行手術時，將使部分神經暫時性阻斷，眼睛表面淚水的分泌就會受干擾，反應降低、淚水減少。如果沒有做好保濕，使角膜過於乾澀，還可能出現眼睛睜不開、畏光等狀況。

適度保濕與清潔是照顧術後眼睛的重要步驟

由於手術會導致淚膜穩定度被破壞，因此眼睛需要時間來恢復。童慶仁醫師指出，避免揉眼和暴露在刺激性環境中、按照醫生建議使用藥物、定期接受眼科檢查等，都能減輕術後眼睛不適感。但最重要的其實是維持眼睛濕潤、保護角膜，也就是說，適度保濕、清潔是最不可忽略的步驟。

  • 保濕：人工淚液的使用量及頻率必須足夠。
  • 清潔：一般民眾使用滅菌生理食鹽水來清潔眼皮邊緣或睫毛，若能連續兩週使用滅菌、專用清潔棉片，能避免感染、皮脂腺被灰塵或細菌堵塞。
三大技巧挑選適合自己的人工淚液



術後通常需要一段時間高頻率的使用人工淚液，並非是覺得眼睛乾澀了才點，童慶仁醫師說明，手術後可能經過約一周，才會開始感到乾澀，但基本上白內障手術後隔一天，就可以開始補充人工淚液，而近視雷射手術更是當天就可使用。只是該如何需挑選適合自己的人工淚液？童慶仁醫師提供三個技巧幫助民眾。

技巧一：判斷眼睛需要保濕或保油
童慶仁醫師解釋，眼睛淚膜分為三層，第一層為油脂層，第二及第三層為水層與黏液層，大部分病患只需保水的人工淚液就足夠，基本上只要做好眼睛周圍的清潔、照顧好分泌油脂的皮脂腺，較不會發生表面缺油的狀況。但年長族群有缺油的可能性較高，就得使用有保水及保油功能的人工淚液。

技巧二：挑選不含防腐劑成分的人工淚液
單支包裝的人工淚液通常不會添加防腐劑，但部分瓶裝即便已經標榜不含防腐劑，也可能只剛好是在劑量限制之下，不代表防腐劑完全不存在。因此若要長時間、多次數的使用，單支裝、不含防腐劑的人工淚液是最佳的選擇。

技巧三：選擇具長效保濕效果與鎖水因子的人工淚液
如果人工淚液的保濕度不足，就需增加使用次數來保持濕潤，但童慶仁醫師較建議選擇保濕度夠，可維持長時間保濕效果的人工淚液。以含有玻尿酸成分的人工淚液為例，不僅緩解眼睛的不適感，也足夠濕潤，甚至擁有良好角膜修護的能力。且鎖水因子幫助鎖水效果加倍，眼睛更能保持在濕潤狀態中。

每隔 2 至 3 小時使用一次人工淚液即可

童慶仁醫師建議，保濕要勤勞，但也不需過頭，長時間濕潤比點得多更有用。他解釋，手術後淚水分泌量可能剩七成，但持續點人工淚液，可能藥水還未被眼睛吸收，又分泌新的淚水出來，兩者未完全融合，反而使眼睛過於滋潤，出現暫時性視覺模糊的跡象。

總而言之，人工淚液同眼藥水一樣，必須要依照醫師醫囑使用，經檢查後來調整適當的成份及使用頻率。童慶仁醫師說明，如果使用狀況不佳，可能影響到眼睛的舒適度及角膜恢復時程。因此術後選擇無添加防腐劑的人工淚液，沒有使用劑量與次數上限，原則上 2 至 3 小時使用一次即可。

日常建立三個良好習慣保護眼睛



童慶仁醫師強調，眼睛為靈魂之窗，良好視力視維持生活品質不可或缺的要素，因此也建議養成保護眼睛的好習慣，避免傷害。

  1. 防曬：即便太陽不大，也佩戴太陽眼鏡防止紫外線。可選擇灰色系的太陽眼鏡，雖然灰色與棕色防紫外線的效果並無差距，但灰色能讓眼睛較舒適。
  2. 避免藍光：使用電子產品不宜過久，也應盡量減少電子螢幕的亮度，避免藍光的傷害。
  3. 營養補充：適量補充維他命 C、維他命 B 群、葉黃素或魚油等，對數後傷口恢復或緩解乾澀都有幫助。
日常良好習慣，可以幫助眼睛不受害，當然更不可忽略保濕，否則發展為其他疾病也得不償失。童慶仁醫師提醒，如果民眾發覺自己在手術後一周內即開始出現乾澀情形，得更積極保濕，若長時間使眼睛處於乾澀狀態，未來恐演變為乾眼症，或許需花更多時間與醫療成本治療，因此千萬別漠視身體的警訊，省略一些步驟，反而衍生出其他問題。



文／陳韋彤、圖／雷思瑜



童慶仁醫師經歷：
國際泛亞太眼科醫學會APAO曾邀請白內障手術專題演講
TSCRS白內障手術指導醫師



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 怎麼解決眼睛手術後的乾眼問題？眼睛乾更也要點人工淚液！三大挑選秘訣報你知

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