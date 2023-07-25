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醫護人力缺乏下，若能節省繁瑣的行政處理的時間，將有效提高醫護效率，中國附醫院長周德陽透露：「看到醫護每天都要花一個小時交班，其實是非常不捨，開發出一套系統大幅減少 75% 醫護人員輸入病例的時間。」
不論傳統手寫還是鍵盤輸入病歷，每位醫師至少得花 20-30 分鐘，但有了生成式 AI 智慧醫療紀錄下，醫師就有更多的時間能夠專注在問診上，利用 APP 紀錄下語音對話內容，自動生成化成病病歷。
周德陽說到：「這並不是單純語音變成文字紀錄，已經把醫療跟文字及醫師思維放入，像是一個聰明的醫師助理，減少醫療人員臨床上的負擔。現今醫護人員缺乏工作負擔下越來越重，跳脫一般思維 AI 也可以下出鑑別診斷。」
此外，中國附醫人工智慧中心許凱程主任提到：「傳統一般的語音轉文字的服務，很難辨識專業的醫療用詞詞彙，中國附醫克服這樣問題，不論中英文夾雜都能有高度的準確性。」不僅能夠進行病歷的撰寫，同時 AI 也會進行初步的診斷報告。
AI 分析檢驗報告！轉換成明確提醒內容
通常臨床醫師的看診須符合 SOAP 準則，需要主觀陳述、客觀徵候、病況評估、診療計畫，前面兩者都是靠醫師問診、檢查中可作完成的紀錄，但後面兩項基於龐大的資料庫整合下，AI 根據症狀也能提出可能的診斷建議，以及後續治療的計畫，準確程度也相當於專科醫師。
AI 運用層面廣泛包括檢查報告抑是運用範疇，除了常規有的檢查數值外，AI 也會轉換成可能相對應得疾病問題及其風險，許凱程舉例：「若做完心臟超音波檢查後出現一大堆的數字，若非本科的醫師也看不懂這樣的數值，但 AI 會轉換為主動脈狹窄程度、心臟收縮狀況等，讓民眾是看得懂內容。」
AI 提高醫護效率 拯救更多患者
包含在第一線照顧患著護理師們對於新系統的輔助也很有感，中國附醫護理部督島莊素蓉分享：「平常在照顧還需要幫忙換藥，但不可能換藥還需要做紀錄，若有個語音系統做即時紀錄，連跟患者進行衛教時候可以自動紀錄下，以及病人跟我們互動狀況等內容，減少臨床上大的負荷。」
這套系統的研發仰賴中國醫本身的人工智慧中心開發外，同時也許微軟合作，台灣微軟卞志翔總經理提到：「生成式智慧最困難的點，該如何讓產業跟真正的使用者結合，能明確了解需求在哪裡，如今影像與語音的判讀、加速流程，能夠提高醫護效率拯救更多病人。」
這套系統已經使用約一年，目前雖然尚未與醫院系統串接，但大幅改善臨床醫護的工作量，能夠將更多省下來的時間專注於臨床工作。期許科技跟實質醫療產業結合下來的賦能，未來仍有無限大的發展可能。
諮詢專家：中國附醫人工智慧中心許凱程主任
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 醫師不用再手動打病歷！創新語音智慧醫療開創新模式