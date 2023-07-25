季芹自爆穿泳衣「好像灌香腸」 王仁甫：第3胎哪時要生出來
季芹日前公開胖到人生巔峰的照片，前陣子去日本一天吃8餐，根本當作在坐月子，「回來之後體重直接破表，站在老公旁邊還比他大隻，嚇死我！」季芹坦言一到夏天，全家人就喜歡去海邊玩，讓她苦惱的是，「生過小孩後腹部就容易囤積，穿泳衣看起來好像灌香腸，甚至被王仁甫笑問什麼時候第3胎要生出來？」
記者羅凌筠/綜合報導
季芹將自己減重回春的祕訣公開，日常養成好習慣，爬山、慢跑、多喝水來促進循環，加上代謝食品輔助，「即使年過40歲，不用節食也能甩9公斤。」被問到瘦下來後和老公王仁甫的甜蜜互動，季芹害羞說道：「我還沒瘦下來之前，我老公天天捏著我的肚子叫我小胖妹，甩肉成功後，他不但稱讚我變瘦變更美，還把我公主抱扛起來旋轉欸，現在講出來真的有夠害羞。」
談起過去黑暗甩肉史的季芹坦言：「以前生完小孩後為了工作，曾經靠節食和運動減肥，甚至一天只吃3顆番茄和3顆雞蛋，真的非常激進，沒過多久身材又反彈得很快，所以我一直在胖胖瘦瘦的循環之中。」除此之外，季芹也心酸表示：「之前也試過吃藥和打針，但我吃藥就會心悸，打針後進食又時不時嘔吐，讓我很不舒服，沒有效果又傷身，真的得不償失。」
成功瘦下來後，季芹重拾自信這次在社群上大秀性感好身材！只見她身穿一襲白色超短平口洋裝，露出逆天長腿，身後裙襬飄揚更顯女神風範。而另一組照片她穿著紅色緊身洋裝，側身露出S型腰線，吸引網友讚賞根本是仙女下凡。