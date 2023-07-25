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颱風政治學／宣布放假卻無風無雨　柯文哲慚愧：對不起國家民族

▲民眾黨市長候選人高虹安今（25）日晚間舉行選前造勢晚會，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲站台力挺。（圖／記者李琦瑋攝，2022.11.25）
▲民眾黨市長候選人高虹安今（25）日晚間舉行選前造勢晚會，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲站台力挺。（圖／記者李琦瑋攝，2022.11.25）

記者邱新博／台北報導

編按：中颱杜蘇芮來勢洶洶，朝野3黨總統參選人包括賴清德、侯友宜、柯文哲，今都無公開行程。上一次有颱風登陸台灣已經是2019年8月24日，上次有颱風假是2021年9月。侯友宜是現任新北市長，賴清德與柯文哲分別曾任台南市長、台北市長，《NOWnews今日新聞》整理3人過去對於是否放颱風假的決策情形，回顧當年大家殷殷期盼的颱風假。

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台灣已經4年多未有颱風登陸，中颱杜蘇芮在海面上變胖後朝台灣方向襲來，中央氣象局24日晚間已發布海警，預計最快在今（25）日發布陸上颱風警報。對於4年來未有的「颱風假」也引起大眾注意，而颱風假同時也是地方首長最頭痛的難題，《NOWnews今日新聞》也盤點民眾黨主席柯文哲擔任市長時對於颱風假的態度與爭議事件。

柯文哲上任不久的2015年，台北市經歷了5次颱風，共放了4天整日的颱風假，當年有被CNN稱作地表最強颱風的蘇迪勒颱風穿越台灣，造成台北6000棵樹倒塌。在蘇迪勒颱風過後，台北地區自來水呈現嚴重混濁現象，引發外界的批評聲浪，也讓柯文哲在事後向台北市民道歉。

同年強颱「杜鵑」來襲，氣象局先後發布海上、陸上颱風警報，2015年9月28日台北市放颱風假，宣布停班停課，全台各地也出現停電災情。

2015年9月29日台北仍放颱風假，不過颱風假上午卻是無風無雨，台北市長柯文哲為此感到「慚愧」，強調這種天氣放假「實在對不起國家民族」，當日下午2點氣象局解除陸上颱風警報。

2016年，柯市府因為有杜鵑颱風的先例，計畫針對颱風假有「補班補課」機制，引來民眾怨聲載道，時任行政院長張善政更直指這是柯文哲「他一人的市長意見」，後來在發布的當天下午就收回成命，改口僅是提出想法討論，「不行就算了！」

2017年又有颱風「泰利」來襲，柯文哲當時說「颱風假是所有地方首長，最痛苦的事情你知道，每次都是賭博。」他也呼籲颱風假要放或不放，要有一個新的標準，其實應該大家坐下來談；但其他各縣市首長意見不一。

2018年，面對瑪莉亞颱風來襲，一向共進退的北北基不同調，新北市先逕自宣布停班停課，台北市及基隆市最後則維持到隔日上午才決定，柯文哲在台風襲當天才宣布下午4時才宣布放颱風假，創下最短颱風假的先例，也讓柯文哲的臉書被民眾灌爆，讓大批民眾抱怨連連。

當時北市人事處長程本清解釋，依據中央氣象局提供的資訊，下午1時到6時的風力，是未達停班停課標準，晚上的風勢則會加強。考量下午可能有上下班交通疏散問題，以及基於北北基共同生活圈考慮，大家共識就在4時停班課。

柯文哲隔日表示，「改進是一種文化」，決定當日下午4點開始停班停課造成交通大亂，這讓他學到一課，以後應該決定「晚上不用上班，沒事早點回家」，未來會寫入SOP中，避免再犯錯。

2019年，強颱利奇馬襲台，北北基8縣市放颱風假，但颱風假當日台北市風雨並沒有想像中強，柯文哲說「颱風假多放了，沒辦法」；他還稱，要不要放假很為難，跟時任新北市長侯友宜通了多通電話才決定放假，另也因為2018年上午上課下午放假被罵翻，所以放假。

時任基隆市長林右昌則認為，颱風假沒有多放的問題，「我們做最好的準備，民眾平安就是最大的福氣！」

2022年，柯文哲卸任前遇到尼莎颱風帶來連日豪雨，雖未登陸但因為柯文哲在豪雨成災期間仍跑台中輔選，引發許多批評聲浪。而柯文哲面對質疑，堅稱北市有SOP不需市長坐鎮作秀，更是讓他的負面聲量創下近半年來的新高；最後晚間取消行程北返。

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