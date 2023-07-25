啦啦隊應援影片太性感！樂天女孩筠熹揭「衣服底下的小祕密」
「樂天女孩」筠熹、Yuri（陳怡叡）外型亮麗，皆為隊上人氣王。日前筠熹接受鄭偉柏主持節目《TALK一杯》專訪，Yuri則首度加入節目助理主持人行列，私交甚篤的兩人分享啦啦隊女孩小祕密，在討論理想型時，筠熹更自爆喜歡八十歲的對象。
記者郭佩蓉/綜合報導
筠熹去年以一支賣力應援的啦啦隊影片，把所有觀眾都「晃」暈了，Yuri直接搞笑逼問：「到底墊幾層！」筠熹揭露啦啦隊女孩衣服底下的祕密，除了穿一般內衣，女孩們還會再套上一件運動內衣，基本上都以兩層起跳，視覺效果會更顯曲線。而說到爆紅影片中那件上衣，筠熹表示，因為材質很薄加上短版，不像平常啦啦隊服可以紮起來，她們還特別詢問球團：「這件衣服我們手一舉起來，衣服就掀起來了，這樣是可以的嗎？」但球團回說：「今天我們就是要穿這一件。」衣服搭配舞蹈動作呈現出超辣表演。
曾在綜藝節目上說過有些隊友是「美跳」、「擺拍式跳舞」，筠熹澄清每個人對跳舞力道解讀不同，自己剛進「樂天女孩」時都盡全力跳，同隊的琳妲都對她說：「我以前也是這樣，等過幾年之後，妳就知道了。」Yuri補充：「球賽時間長，需要調節體力，找到自己的節奏。」而且啦啦隊舞蹈講求一致性，力道太大或過輕都會被修正，因此在「最強洋將」李多慧加入「樂天女孩」後，隊形也特地調整成在她旁邊的是相較有「續航力」的隊員。筠熹和李多慧應援時經常被粉絲拍到可愛互動，筠熹說，曾在日本工作過，知道異鄉工作的孤獨，因自己喜歡看韓劇，用韓劇台詞和李多慧聊天，很快拉近兩人距離。
談到擇偶條件，筠熹表示要身高高、長相順眼，以前對經濟條件不要求，但隨著年紀增長，在養家活口考量下，經濟能力開始是條件之一。若是在小鐘、沈玉琳、KID三人中選擇結婚對象，在上述條件下，筠熹最後選擇有一定經濟條件且有才華的的小鐘，甚至天外飛來一筆說對象如果是八十歲更好，直接驚呆眾人。