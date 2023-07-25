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全球最高分！台北101獲WELL認證　成「世界最高健康綠建築」

▲台北101以史上最高分獲得國際健康建築研究院（IWBI）頒發的白金級健康建築認證。（圖／101提供）
▲台北101以史上最高分獲得國際健康建築研究院（IWBI）頒發的白金級健康建築認證。（圖／101提供）

記者彭夢竺／台北報導

台灣第一高樓台北101以史上最高分獲得國際健康建築研究院（IWBI）頒發的白金級健康建築認證，成為全球10大超高建築中唯一同時擁有LEED和WELL雙白金認證的建築。台北101董事長張學舜今（25）日表示，台北101作為台灣當代文明的象徵，不僅是地標，更致力成為永續建築的典範，永續策略從綠建築精進優化，感謝董事會與租戶的支持。未來台北101也會透過由顧問團隊，提供整合性永續建議與解決方案，協助更多租戶與企業實踐ESG的目標。

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台北101在2011年首度取得LEED認證以來，一共3次取得LEED認證，這次獲得WELL健康建築認證，成功以ESG策略鞏固了台北101在全球超高大樓中的領導地位，未來持續投入綠建築升級、能資源管理與節能減碳行動等作為，累積了豐富的實務經驗，因而常常作為領頭羊的示範性角色。

台北101表示，這次取得的WELL v2 Core白金級健康建築認證，採用的是IWBI全球首屈一指的WELL 健康建築標準最新版WELL v2專注於健康建築的設計、營運與管理措施，並對建築的健康性能進行評估和認證，這套衡量健康建築的認證體系，以10大健康概念為核心，包括空氣、水、營養、光、聲環境、熱舒適、運動、材料、精神與社區，另加上創新共11項類別。

為了達到WELL 白金級認證的嚴格要求，台北101依據WELL 標準實施了多項措施，包含採用醫療等級的空氣淨化系統、使用高品質生飲水系統、優化自然採光環境與熱舒適度，以及藉由打造垂直社區，營造位在35樓的SKY PARK空間推廣運動、健康生活並進而促進租戶間的互動，台北101在空氣、水與創新概念都獲得了滿分，最終以102.5的高分取得認證，遠遠超過白金級認證所需的80分，創下目前全球WELL v2 Core認證中最高分的紀錄。

未來，台北101除了將持續深化永續舉措，也會透過由擁有扎實健康綠建築營運與認證的同仁所組成顧問團隊，提供整合性永續建議與解決方案，協助更多租戶與企業實踐ESG的目標。為了推廣WELL健康文化，因疫情停辦3年的台北101垂直馬拉松也將以WE ARE WELL為主題，在今年10月14日重新登場，這次跑者可以登上「世界最高健康綠建築」。

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