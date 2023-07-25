銳宇新案THE MANOR 中台灣罕見管家服務健康別墅莊園

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尤其，台灣即將於 2025 年邁入「超高齡社會」， 65 歲以上老年人口占比將達 20%，能夠滿足高齡社會下，擁有便利生活及社區服務的照護需求的「開放式健康宅」，預計將成為熱門居住型態，相對可以減輕未來獨立住宅的人力短缺問題。其次後疫情時代，全球對於居住環境及健康價值也更加重視，「THE MANOR」新案就是鎖定這些要素，規劃透天別墅社區難能可貴的管家服務，提供「食衣住行娛樂」全方位服務。
銳宇開發建設董事長李明潭指出，在高齡少子化背景下，建商的使命及建築的價值，必須應變不斷變遷的住宅趨勢，且回應社會責任及需求，為未來的世代提供更符合高齡化社會的住宅產品， 打造一個「共享共榮」的健康生活圈。以「THE MANOR」為例，就包辦全方位服務，不僅提供專屬餐飲、宴會廳、禮賓專車接送等服務，更配有專人進行垃圾清運、居家清潔、包裹代收送，甚至是包租代管服務，直接將豪宅大樓的頂級服務，全面引進莊園式生活。
「THE MANOR」電梯別墅莊園，基地廣達 6000 坪，規劃連棟別墅、獨棟別墅等，全區共 78 戶，地坪 40 至 150 坪，建坪 61 坪至 84 坪，大面寬開闊格局，全區臨路退縮，戶戶棟距 9 米以上，每戶均規劃有超大露台，大窗迎光通透，並配 2 至 4 個平面車位的寬敞空間，預計9月份正式動工興建，工期三年。
根據市調顯示，目前大里、太平、霧峰一帶，全新但無配置電梯的透天別墅，定價約是在 2700 萬元左右，大樓新屋價格更已站上 4 字頭。相較之下，「THE MANOR」總價 2880 萬元起的價格，相當有競爭力，再加上開放式健康宅社區設計，不只換屋族青睞，不少渴望與自然親近的WFM（自由與在家工作者）也很嚮往。